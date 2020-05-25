Європа пом'якшує карантин, незважаючи на зростання заражених COVID-19: відкривають бари та готелі

Тимур Григоренко Світ 08:58, 25.05.2020 Оновлено: 08:59, 25.05.2020

В Іспанії, Греції та Чехії з понеділка, 25 травня, почали послаблювати режим карантину.

Як пише Associated Press, в Іспанії відкриють кілька пляжів, а ресторанам і барам дозволять обслуговувати клієнтів на відкритій терасі.

Також іспанцям дозволили відвідувати рідних та близьких, які проживають в одній провінції. Подорожувати між регіонами країни все ще заборонено.

Карантин в Іспанії

Також з сьогоднішнього дня відновлять роботу спортзали, музеї, церкви, відкриють готелі, дозволюяться полювання та спортивна риболовля.

Відзначимо, що станом на 25 травня в Іспанії зафіксовано майже 283 тисячі випадків зараження, з них летальні – 28,752.

У Чехії дозволили відкрити готелі і пансіони, фітнес-центри та сауни, ресторани і кафе. Запрацюють початкові класи шкіл. Населенню дозволили проводити громадські заходи за участю до 300 чоловік.

Карантин в Європі

У Греції кафе і ресторани почали обслуговувати клієнтів. Жителям дозволили місцевий туризм по островам, а авіакомпанії мають намір збільшити число внутрішніх рейсів. У країні відкриваються спортивні споруди, зокрема басейни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанія вп'яте продовжив надзвичайний стан через коронавирусной хвороби COVID-19.

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