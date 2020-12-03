Європа покроково повертається до посилення карантину: на які заборони зважилися

У європейських країнах продовжують фіксувати стрімке зростання заражень коронавірусом. Уряди йдуть на посилення часткового локдауну, навіть попри обнадійливі новини про початок вакцинації проти COVID-19.

Наприклад, продовжили дію карантинних обмежень у Німеччині, залишили їх чинними й в Австрії, хоч і з певним послабленням. Іспанія ж узагалі вирішила фактично заборонити громадянам переміщення між регіонами на період новорічних свят.

Німеччина продовжує частковий локдаун

Відповідне рішення спільно погодили канцлерка країни Ангела Меркель і представники федеральних земель. Жорсткий карантин через коронавірус у Німеччині діятиме ще до 10 січня. Хоча раніше очікувалося, що ці обмеження продовжать тільки до 20 грудня.

За словами Меркель, мета таких заходів – зменшити щоденну кількість нових хворих до максимум 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня.

Жорсткий карантин у Німеччині діятиме до 10 січня

"Загалом, ми далеко від цієї мети. Щоденно від коронавірусу помирає дуже багато людей", – зазначила канцлерка.

Німеччина готується до початку вакцинації проти COVID-19. І на початку наступного року, 4 січня, чиновники знову зберуться для обговорення наступних кроків у боротьбі з поширенням інфекції.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Німеччині на ранок 3 грудня Worldometers

Австрія послаблює локдаун, але не для ресторанів і готелів

Із понеділка, 7 грудня, уряд Австрії почне послаблювати карантинні обмеження, запроваджені через збільшення кількості випадків коронавірусу.

Так, у країні відновлять регулярну роботу школи й дитячі садки. Знову дозволять відкритися роздрібним торговцям і перукарням.

Натомість заклади громадського харчування та готелі будуть закриті до 7 січня. До цього часу в країні все ще заборонятиметься проводити культурні заходи, за винятком відвідин музеїв. Нічні обмеження на вихід із дому також діятимуть до 6 січня.

В Австрії дозволили відкритися школам

Канцлер Австрії Себастьян Курц висловив переконання, що жорсткий локдаун у країні мав свій вплив. Хоч кількість нових випадків хвороби досі перебуває на високому рівні, водночас можливі тільки "м'які кроки до відкриття".

"Пандемія ще не закінчилася. У перспективі ми повернемося до нормального життя влітку, але до цього часу ще шість місяців. Перші кроки можливі тільки з обмеженнями й тестами. Майбутнє Різдво відрізнятиметься від того, до якого ми звикли, але воно повинно бути гідним", – сказав Курц і звернувся до населення із закликом звести соціальні контакти до мінімуму.

Ситуація з коронавірусом а Австрії на ранок 3 грудня Worldometers

Іспанія закриває кордони між своїми регіонами

Для запобігання поширенню коронавірусу влада Іспанії після узгодження з місцевими адміністраціями вводить обмеження на проведення зібрань і внутрішні переміщення людей у період новорічних і різдвяних свят.

Зокрема, з 23 грудня і до 6 січня у країні буде заборонено їздити між регіонами, окрім як із метою відвідування сім'ї. Хоча поки невідомо, у який спосіб уряд збирається це контролювати.

Водночас наголошується, що на сімейне святкування зможе збиратися тільки до 10 осіб. Раніше ж кількість людей, які могли зібратися разом, було щонайбільше 6 осіб. Прикметно, що в Іспанії кожен регіон може вводити обмеження самостійно.

Дані щодо коронавірусу в Іспанії на ранок 3 грудня Worldometers

Нагадаємо: на відміну від карантину вихідного дня, який діяв в Україні лише в суботу й неділю три тижні поспіль і виявився малоефективним, локдаун передбачає повне припинення роботи практично всіх підприємств, організацій, а також закладів громадського харчування, освітніх, розважальних, спортивних центрів. У такому разі найсильніше постраждає малий і середній бізнес. Якщо ж держава розробить механізм компенсації, серйозних втрат вдасться уникнути.

Водночас першочергове завдання локдауну – розвантажити лікарні для того, щоб вони змогли приймати нових хворих на COVID-19. Інакше лікарям доведеться вибирати, кого рятувати. І якщо проблему з лікарняними ліжками можуть вирішити польові шпиталі, то з нестачею персоналу ситуація в Україні критична вже сьогодні.

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