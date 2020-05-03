Європа почала поступово скасовувати карантин: що відкриють першочергово
На початку травня ряд країн Європи почали підготовку до послаблення карантинних заходів, тому що впевнені, що поширення коронавірусної інфекції взято під контроль.
Італія, Польща та Угорщина готуються до відкриття парків і ресторанів з 4 травня, а Німеччина починає відкривати деякі школи вже на наступному тижні. Про це повідомляє The Daily Mail.
Нагадаємо, що в суботу, 2 травня, іспанці вийшли на вулиці, щоб пробігтися, покататися на велосипедах і роликах вперше після 48 днів "ув'язнення". Люди відчували радість і полегшення, адже їм після семи тижнів суворої ізоляці було дозволено займатися фізичними вправами і вільно переміщатися. Відзначимо, що в Іспанії був один з найвищих показників смертності – більше 25 000 чоловік.
"Після стількох тижнів ув'язнення я дуже хотів вийти, побігти, побачити світ, – сказав фінансовий консультант Маркос Абейтуа в Мадриді. – Вчора я був як дитина напередодні Різдва".
Італія має намір наслідувати приклад Іспанії та дозволити людям виходити на вулицю. Людям буде дозволено гуляти у парках і відвідувати родичів. Ресторани зможуть бути відкриті з послугою "на винос", оптові магазини також зможуть відновити бізнес.
В Угорщині будуть відкриті деякі магазини і музеї, ресторани і готелі, пляжі і лазні. Однак в Будапешті збережуться обмеження, так як в столиці країни зареєстровано близько 70% випадків захворювання на коронавірус.
Німеччина також продовжить пом'якшення карантинних заходів на початку тижня, тому що очікується відкриття шкіл в деяких районах. Словенія і Польща дозволять деяким підприємствам і громадським закладам знову працювати. Франція заявила, що частково зніме свої блокування 11 травня, включаючи відкриття шкіл з початковими класами.
Але, експерти в області охорони здоров'я попереджають, що може трапитися нова хвиля пандемії, тому необхідно дотримуються соціальної дистанції, використовувати маски і тестування для відстеження інфекції.
"Ми повинні дотримуватися соціальної дистанції, правил гігієни і носити маски. Ми зробили все, що в наших силах. З понеділка все залежить від вас", – сказав італійський чиновник з надзвичайних ситуацій Доменіко Аркур.
Нагадаємо, що понад 242 000 чоловік з різних країн світу стали жертвами COVID-19 і 3,4 мільйона заражені. Вірус підштовхнув світову економіку до її гіршого спаду з часів Великої депресії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні. Стала відома статистика на 3 травня.