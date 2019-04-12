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Європа не пустила корабель із Криму: в "заручниках" 70 студентів

1.8тЧитати матеріал російською

Естонія і Польща відмовилися пустити в свої територіальні води російський навчальний вітрильник "Сєдов" із пасажирами з Криму.

Причиною стало те, що на борту виявилося понад 70 курсантів Керченського "державного морського технологічного університету", передає ТАСС.

Так, на початку вітрильник не пустили до Естонії. Після цього корабель попрямував у польську Гдиню, щоб поповнити запаси палива, води і їжі, проте там теж отримав відмову.

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Вітрильник "Сєдов"

Вітрильник "Сєдов"

newizv.ru

"Ми вважаємо, що допуск парусника в територіальні води Польщі суперечив би політиці поваги територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму", – заявила прес-секретар МЗС Польщі Єва Сувара.

"Ми незмінно висловлюємо нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, і ми очікуємо, що Росія відновить свободу судноплавства в Керченській протоці, поверне захоплені кораблі і звільнить українських моряків", – цитує її Польське агенстство друку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Латвія звела 93-кілометровий паркан з колючим дротом заввишки майже 3 метри на кордоні з Росією.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Не фик шастать .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ух ты!!! Я уж думал Европа не пустила. А вообще-то Земля круглая!!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А шо, эстония и польша - это Европа??? :-))) "Вызвал Гитлер Риббентропа И спросил, Нахмурив лоб: - Это что же - Вся Европа? - Вся! - ответил Риббентроп". :-))))
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