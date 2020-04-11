Європа може закрити кордони через COVID-19 до вересня: Макрон розкрив деталі

Світ 14:56, 11.04.2020 Оновлено: 17:22, 11.04.2020

Кордони країн Шенгенської зони можуть залишитися закритими щонайменше до осені 2020 року через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як пише BFM TV із посиланням на свої джерела, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на закритій відеоконференції з керівниками профспілок.

Еммануель Макрон

За інформацією джерела, Макрон був налаштований песимістично і закликав приготуватися до тривалого періоду ізоляції Європи.

Президент Франції пояснив, що до таких заходів, можливо, доведеться вдатися через різний перебіг епідемії у різних регіонах Європи та світу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародне авіасполучення з Туреччиною, зупинене через пандемію коронавірусу, відновиться лише влітку.

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