Європа може закрити кордони через COVID-19 до вересня: Макрон розкрив деталі
Кордони країн Шенгенської зони можуть залишитися закритими щонайменше до осені 2020 року через пандемію коронавірусу COVID-19.
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Як пише BFM TV із посиланням на свої джерела, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на закритій відеоконференції з керівниками профспілок.
За інформацією джерела, Макрон був налаштований песимістично і закликав приготуватися до тривалого періоду ізоляції Європи.
Президент Франції пояснив, що до таких заходів, можливо, доведеться вдатися через різний перебіг епідемії у різних регіонах Європи та світу.
Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародне авіасполучення з Туреччиною, зупинене через пандемію коронавірусу, відновиться лише влітку.