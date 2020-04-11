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11 квітня • оновлено в 17:54
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Європа може закрити кордони через COVID-19 до вересня: Макрон розкрив деталі

14.4т
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Кордони країн Шенгенської зони можуть залишитися закритими щонайменше до осені 2020 року через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як пише BFM TV із посиланням на свої джерела, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на закритій відеоконференції з керівниками профспілок.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

За інформацією джерела, Макрон був налаштований песимістично і закликав приготуватися до тривалого періоду ізоляції Європи.

Президент Франції пояснив, що до таких заходів, можливо, доведеться вдатися через різний перебіг епідемії у різних регіонах Європи та світу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародне авіасполучення з Туреччиною, зупинене через пандемію коронавірусу, відновиться лише влітку.

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Тема
Коронавірус
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
Теги
кордон карантин вірус
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семенов Александр
семенов Александр
Часть патрыотив не сможет пережить такого подлого удара от купленного путеным ,макрона !!!Где же,пардон, они будут кружевные трусики покупать?!!! А без них как известно в шароварах ходить неудобно,
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
неподмытые теперь будут ходить
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Взамен ЕС намерен прислать на Украины 500 тыс. макетов унитазов и самотыков, чтобы у нерабов не пропало мастерство в их чистке и не заросли дyпы.
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