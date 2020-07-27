Європа готується до другої хвилі COVID-19: обмеження можуть повернути

Європейські країни ведуть активну підготовку до другої хвилі коронавірусу на тлі зростання нових випадків захворювання.

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Розглядається можливість повернення деяких обмежень, пише The Guardian, уточнюючи, що все це відбувається тоді, коли мільйони людей пішли у відпустки і подорожують Європою.

Як приклад видання наводить Каталонію, влада якої заявила, що карантинні заходи, коли суспільне життя зупиняється, можуть повернути, якщо не вдасться взяти під контроль майбутні спалахи протягом 10 днів.

Протягом останніх двох тижнів у регіоні було зафіксовано майже 8 тисяч нових хворих, що становить половину від усіх випадків, виявлених протягом цього часу.

"Попереду 10 найважливіших днів літа, і протягом цього часу ми побачимо, чи здатні ми розібратися з ситуацією за допомогою солідарності і співпраці і колективними зусиллями. Ситуація – критична, і, якщо ми не впораємося, нам доведеться повернутися назад", – зазначив голова уряду Каталонії Кім Торра.

Він закликав молодих людей не влаштовувати домашні вечірки, тому що саме вони сприяють зростанню випадків інфікування.

Тим часом у Німеччині вирішили ввести обов'язкове тестування на COVID-19 для людей, що побували в країнах, де несприятлива ситуація із захворюваністю.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я Франції закликало молодь не забувати носити маски, частіше мити руки і дотримуватися дистанції. У країні різко зросла кількість заражень серед молодих людей.

А ось Греція зібралася ввести обов'язкове носіння масок не тільки в супермаркетах, але і в інших закритих приміщеннях.

У Бельгії також не виключили повний локдаун, якщо ситуація з поширенням хвороби погіршуватиметься.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я скликає надзвичайний комітет для оцінки ситуації з пандемією COVID-19 у світі.