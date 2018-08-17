Європа дасть слабину: журналіст назвав "троянських коней" Путіна в ЄС

У президента Росії Володимира Путіна в керівництві країн Євросоюзу є багато своїх "троянських коней", які лобіюють послаблення санкцій проти РФ.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив німецький журналіст, автор книги "Путінократія" Борис Райтшустер, який наголосив, що Кремль грає в те, щоб роз'єднувати Європу.

"Новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в майці з Путіним ходить по Москві. І Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини - ред.) багато в чому підтримує Путіна. У нього багато "троянських коней" в Європі. Путін майстер цієї гри", - сказав він.

На думку журналіста, є небезпека того, що в Європі дадуть слабину в цьому питанні.

"Навіть у німецькому суспільстві є лобісти, є люди, які роками захищають "Північний потік-2". На жаль, у Європі путінський вплив великий. Є і протистояння йому, але ручатися за те, що Європа буде єдиною і буде дотримуватися санкцій, я не можу", - додав він.

Райтшустер також вказав на парадоксальність того, що Путіна в Європі підтримують представники різних ідеологічних течій.

"Крайні ліві, які думають, що він все ще комуніст, забезпечує ренесанс пам'яті про Сталіна. Також його підтримують крайні консерватори. Я, наприклад, виступав перед консервативними колами в Брюсселі, так там священики говорили: навіщо ви лаєте Путіна, він - надія християнства, він рятує західні цінності, проти цієї розпусти. Це вражаюче. Релігійні його вважають релігійним, консерватори - консерватором, ліві - лівим", - пояснив він.

"Путін спритний тим, що він сам не визначається, а люди проектують на нього свої ідеологічні уподобання. Це дуже небезпечно і сумно. Я розумію, що багато хто незадоволений політикою Заходу, тут багато чого потрібно критикувати і міняти, але думати, що Путін - це рішення, це абсурд", - підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Райтшустер назвав єдину мету президента Росії на майбутній зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель.