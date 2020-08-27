Єврокомісія підписала перший контракт на закупівлю вакцини від COVID-19

У четвер, 27 серпня, набув чинності перший договір, офіційно укладений Європейською комісією від імені держав-членів ЄС і фармацевтичною компанією AstraZeneca, на поставку вакцини від COVID-19.

Про це повідомило Reuters. Єврокомісія внесла аванс у розмірі 336 млн євро британському виробникові ліків, щоб отримати не менше 300 млн доз потенційної вакцини від COVID-19.

Угода покриває витрати на розробку, ризики та інші витрати, які несе виробник вакцини. ЄС також отримав можливість закупити додаткових 100 млн доз препарату, що розробляється AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

В ЄС 27 країн зможуть купити препарат на більш пізньому етапі, якщо вакцина виявиться успішною.

Загальна ціна, яку вони заплатять за придбання доз, не розголошується, але відповідно до попередньої угоди, укладеної у червні з AstraZeneca з Німеччиною, Францією, Італією і Нідерландами, AstraZeneca погодилася продати 300 мільйонів доз за 750 мільйонів євро.

"На цьому етапі ми не можемо вказати конкретну ціну за дозу. Однак значна частина загальних витрат фінансується за рахунок внесків із загального фінансування ESI на вакцини", – сказав представник комісії.

Крім того, AstraZeneca вже погодила поставку 300 мільйонів щеплень тієї ж вакцини у США за 1,2 мільярда доларів і до 30 мільйонів доз до Великобританії за 65,5 мільйона фунтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca почала фінальні клінічні випробування препарату для профілактики і лікування коронавірусу COVID-19.

Уряд США замовив 300 мільйонів доз потенційної вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавірусу, яку після проведення відповідних клінічних випробувань поставлятиме британська компанія AstraZeneca.