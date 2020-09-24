Єврокомісар про другу хвилю COVID-19: ситуація вже гірша, ніж у березні

В Євросоюзі заявили, що в багатьох країнах ситуація з поширенням COVID-19 набагато гірше, ніж на початку пандемії в березні-квітні 2019 року.

Так, єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс попередила, що поточна епідеміологічна ситуація тягне за собою "зростаючий" ризик для груп, найбільш уразливих до наслідків коронавірусу, і для медичних працівників, тому вимагає "негайних і конкретних" дій з боротьбі з "тривожним" збільшенням числа випадків захворювання в Європі, передає Сope.

"Ми переживаємо вирішальний момент, і кожен повинен діяти рішуче і використовувати наявні у нас інструменти. Це означає, що всі держави-члени повинні бути готові до негайного і своєчасного застосування заходів контролю. Це може бути нашим останнім шансом уникнути повторення минулої весни", – попередила Кіріакідес.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння темпами поширення коронавірусу в європейських країнах. Глава європейського департаменту ВООЗ Ханс Клюге заявив, що цифри демонструють тривожний рівень поширення вірусу.

Незважаючи на це, в організації заявили, що не мають наміру міняти рекомендації щодо двотижневого карантину для всіх, хто міг заразитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії та Чехії відзначили зростання кількості хворих коронавірусом і заявили про початок другої хвилі епідемії.