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13 березня • оновлено в 10:17
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Еверест під забороною: Непал перестав видавати туристичні візи

1.1т
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Влада Непалу скасували експедиції на гірські височини, в тому числі на Еверест, через поширення коронавірусу.

Обмеження вступають в силу з 14 березня і триватимуть до 30 квітня, повідомляє The Kathmandu Post.

Непал скасував експедиції на Еверест через коронавірус

Непал скасував експедиції на Еверест через коронавірус

pixabay.com

На цей період буде припинено дію віз, за винятком дипломатичних і офіційних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.

Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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Тема
Коронавірус
Місце
Непал
Теги
туристы туризм Еверест вірус
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