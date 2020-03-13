Еверест під забороною: Непал перестав видавати туристичні візи

Влада Непалу скасували експедиції на гірські височини, в тому числі на Еверест, через поширення коронавірусу.

Обмеження вступають в силу з 14 березня і триватимуть до 30 квітня, повідомляє The Kathmandu Post.

Непал скасував експедиції на Еверест через коронавірус pixabay.com

На цей період буде припинено дію віз, за винятком дипломатичних і офіційних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.

Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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