Еверест під забороною: Непал перестав видавати туристичні візи

Влада Непалу скасували експедиції на гірські височини, в тому числі на Еверест, через поширення коронавірусу.
Обмеження вступають в силу з 14 березня і триватимуть до 30 квітня, повідомляє The Kathmandu Post.
Непал скасував експедиції на Еверест через коронавірус
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На цей період буде припинено дію віз, за винятком дипломатичних і офіційних.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.
Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.
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