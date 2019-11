Евакуйовують 60 тисяч людей! У Техасі трапився потужний вибух на хімзаводі: фото й відео вогняного пекла

На хімічному заводі у Порт Нечесі (штат Техас, США) 28 листопада прогримів потужний вибух.

Як передає AFP, перший вибух пролунав уранці, а другий – після обіду. Про жертв не повідомляється, проте двох осіб доправили в лікарню. Ще три отримали легкі поранення.

Оголошено примусову евакуацію 60 тисяч осіб у радіусі 6 кілометрів. За словами місцевих жителів, вибух був настільки сильним, що ударною хвилею вибило скло і двері, у декого навіть прогнулися стелі.

Власником заводу є TPC Group, він розташований приблизно за 135 км від Г'юстона й виробляє бутан, бутадієн та інші речовини. На заводі працює понад 200 осіб, всіх їх евакуювали. Компанія заявила, що інцидент пов'язаний із роботою нафтохімічною установкою.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 pm today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered.

Eine große Explosion ereignete sich im Petrochemiewerk der TPC Group im US -Bundesstaat #Texas. Lokale Quellen haben angekündigt, dass Arbeiten zur Evakuierung von 60.000 Menschen in der Region eingeleitet wurden. pic.twitter.com/6cSZOY3QYM – EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) 27 листопада 2019 р.

Dramatic new video from a close range of the Second Explosion at the TPC Plant in Port Neches, TX!



Permission: Anna Dever #Texas pic.twitter.com/Ck4Jgthks7 – PureWireNews (@PureWireNews) 27 листопада 2019 р.

The plant in Port Neches, Texas had a 2nd explosion you guys 🥺😓😭



The plant in Port Neches, Texas had a 2nd explosion you guys 🥺😓😭

My prayers and love goes out to all employees at the plant , families, civilians, etc nearby who have been affected or will be in any way❤️

