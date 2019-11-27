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29 листопада • оновлено в 11:43
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Евакуйовують 60 тисяч людей! У Техасі трапився потужний вибух на хімзаводі: фото й відео вогняного пекла

6.2т
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На хімічному заводі у Порт Нечесі (штат Техас, США) 28 листопада прогримів потужний вибух.

Як передає AFP, перший вибух пролунав уранці, а другий – після обіду. Про жертв не повідомляється, проте двох осіб доправили в лікарню. Ще три отримали легкі поранення.

Оголошено примусову евакуацію 60 тисяч осіб у радіусі 6 кілометрів. За словами місцевих жителів, вибух був настільки сильним, що ударною хвилею вибило скло і двері, у декого навіть прогнулися стелі.

Евакуйовують 60 тисяч людей! У Техасі трапився потужний вибух на хімзаводі

Власником заводу є TPC Group, він розташований приблизно за 135 км від Г'юстона й виробляє бутан, бутадієн та інші речовини. На заводі працює понад 200 осіб, всіх їх евакуювали. Компанія заявила, що інцидент пов'язаний із роботою нафтохімічною установкою.

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У Техасі прогримів вибух на хімзаводі

У Техасі прогримів вибух на хімзаводі

соцмережі

У Техасі прогримів вибух на хімзаводі

У Техасі прогримів вибух на хімзаводі

соцмережі

У Техасі прогримів вибух на хімзаводі

У Техасі прогримів вибух на хімзаводі

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні у Фармінгтоні (штат Мен, США) внаслідок вибуху в інтернаті загинув один пожежник, ще семеро людей постраждали. Надзвичайна подія трапилася через витік газу. Серед потерпілих були ще чотири пожежники, два медики швидкої допомоги і працівник відділу техобслуговування установи.

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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухим приспустить шаровары. У хозяев проблемы.
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