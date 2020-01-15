Евакуювали літаки, рейси скасували: в Іспанії спалахнула потужна пожежа в аеропорту. Фото і відео

У середу, 15 січня, в іспанському місті Аліканте спалахнула пожежа в аеропорту. Займання сталося на даху терміналу.

У зв'язку з подією довелося евакуювати будівлі і літаки. Про це повідомляє Еxpress (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Повідомляється, що через пожежу рейси були перенаправлені в найближчі аеропорти. Пасажирів попередили про значні затримки.

twitter.com/jerry_stevens

twitter.com/jerry_stevens

twitter.com/jerry_stevens

Еxpress

Еxpress

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Лівії загорівся міжнародний аеропорт Мітіга біля Тріполі після того, як на нього були нанесені удари з повітря.

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