Евакуювали літаки, рейси скасували: в Іспанії спалахнула потужна пожежа в аеропорту. Фото і відео

У середу, 15 січня, в іспанському місті Аліканте спалахнула пожежа в аеропорту. Займання сталося на даху терміналу.
У зв'язку з подією довелося евакуювати будівлі і літаки. Про це повідомляє Еxpress (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Повідомляється, що через пожежу рейси були перенаправлені в найближчі аеропорти. Пасажирів попередили про значні затримки.
twitter.com/jerry_stevens
twitter.com/jerry_stevens
twitter.com/jerry_stevens
Еxpress
Еxpress
#Alicanteairport on fire at mo pic.twitter.com/DDV9mdTmRL- Jerry Stevens (@jerry_stevens) 15 січня 2020 р
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Лівії загорівся міжнародний аеропорт Мітіга біля Тріполі після того, як на нього були нанесені удари з повітря.
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