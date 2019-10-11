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11 жовтня • оновлено в 23:56
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Евакуювали 100 тисяч осіб: США накрили рекордні лісові пожежі. Фото і відео

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У п'ятницю, 11 жовтня, в передмісті Лос Анджелеса (штат Каліфорнія, США) розгорілися масштабні лісові пожежі, через які евакуювали понад 100 тисяч жителів.

Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що площа пожежі склала близько 19 квадратних кілометрів. Вогонь швидко поширився через суху погоду та вітер. Велика частина штату залишилася без електроенергії.

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США накрили рекордні лісові пожежі

США накрили рекордні лісові пожежі

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США накрили рекордні лісові пожежі

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Пожежа також знищила містечко з будинків на колесах у передмісті Лос-Анджелеса. Десятки людей постраждали. Вигоріло дві сотні гектарів.

США накрили рекордні лісові пожежі

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The Weather Channel

США накрили рекордні лісові пожежі

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Twitter Chris Cristi

Стало відомо про першу жертву – житель Каліфорнії, борючись із вогнем, помер від серцевого нападу.

Рятувальні служби штату підняли по тривозі. Пожежу гасили за допомогою води з вертольотів.

США накрили рекордні лісові пожежі

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Los Angeles Times

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Los Angeles Times

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Los Angeles Times

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Los Angeles Times

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Los Angeles Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бразилію накрила рекордна кількість лісових пожеж, що на 83% перевищила показники минулого року.

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