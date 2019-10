Евакуювали 100 тисяч осіб: США накрили рекордні лісові пожежі. Фото і відео

У п'ятницю, 11 жовтня, в передмісті Лос Анджелеса (штат Каліфорнія, США) розгорілися масштабні лісові пожежі, через які евакуювали понад 100 тисяч жителів.

Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що площа пожежі склала близько 19 квадратних кілометрів. Вогонь швидко поширився через суху погоду та вітер. Велика частина штату залишилася без електроенергії.

США накрили рекордні лісові пожежі

Пожежа також знищила містечко з будинків на колесах у передмісті Лос-Анджелеса. Десятки людей постраждали. Вигоріло дві сотні гектарів.

Стало відомо про першу жертву – житель Каліфорнії, борючись із вогнем, помер від серцевого нападу.

Рятувальні служби штату підняли по тривозі. Пожежу гасили за допомогою води з вертольотів.

Aerial footage shows the scope of the Saddleridge Fire, which has prompted evacuation orders for tens of thousands of people in the northern Los Angeles area. The blaze exploded to over 4,000 acres overnight https://t.co/vlMhg8vh3k



Follow latest updates: https://t.co/TZ4iIUXtfP pic.twitter.com/4scHvuxAhE - CNN (@CNN) October 11, 2019

"Driving right through an inferno."



Flames flank the vehicle of @ABC 's @MattGutmanABC and his team as they drive through the Saddleridge fire in Los Angeles. https://t.co/lhyVJ4OnrL pic.twitter.com/91Zre9kYsE - ABC News (@ABC) October 11, 2019

Watch: This video from our camera in Universal City shows the blanket of #SaddleridgeFire smoke drifting across the San Fernando Valley. https://t.co/BghgsYWnXE pic.twitter.com/xMRnQLtC3d - NBC Los Angeles (@NBCLA) October 11, 2019

#SaddleridgeFire Los Angeles County Firefighters working all out! A physical and mental delivery from Camp 12 personnel creating a fuel break in an extreme fire behavior environment. This highlights the challenges of night firefighting @LACOFD @Angeles_NF @LAFD @LASDHQ @LAPDHQ pic.twitter.com/ngQ0sVx90F - LA County Fire Department (@LACoFDPIO) October 11, 2019

Flames tear through brush and glowing embers are scattered by strong winds as the #SaddleridgeFire burns in the Porter Ranch area. https://t.co/qOue86anWA pic.twitter.com/BnXDi6TQUE - NBC Los Angeles (@NBCLA) October 11, 2019

WILDFIRES: 25,000 homes have been evacuated and almost 100,000 people have been displaced by the #SaddleridgeFire, Los Angeles police said pic.twitter.com/vydZLbfEd6 - Bloomberg TicToc (@tictoc) October 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бразилію накрила рекордна кількість лісових пожеж, що на 83% перевищила показники минулого року.

