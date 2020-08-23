У мережі повідомили про евакуацію Лукашенка: той прилетів з автоматом. Відео

У мережі з'явилася непідтверджена інформація, що Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, нібито евакуювався на вертольоті з Палацу незалежності в Мінську.

Про це 23 серпня повідомило видання TUT.BY, а також ряд опозиційних білоруських Telegram-каналів. Політик нібито покинув Палац, біля якого зібралися протестувальники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Палац незалежності

Територію оточили силовики

Вони перекрили дорогу

Навколо Палацу незалежності вишикувалися кордони силовиків, на фото також видно військову техніку.

Пресслужба президента стверджує, що Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу незалежності, а не полетів звідти. На опублікованому відео помітно, що Лукашенко одягнений у бронежилет, а в руках у нього – автомат.

Вертоліт у Мінську

Політика нібито вирішили евакуювати на ньому

Крім того, в мережі з'явилися кадри із сином Лукашенка в бронежилеті.

Микола Лукашенко. Скриншот

Правоохоронці на місці протесту

Акція біля Палацу

Люди зібралися біля резиденції президента

Вертоліт Лукашенка

Більш детально про "Марш нової Білорусі" 23 серпня читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL: