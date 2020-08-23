У мережі повідомили про евакуацію Лукашенка: той прилетів з автоматом. Відео

У мережі з'явилася непідтверджена інформація, що Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, нібито евакуювався на вертольоті з Палацу незалежності в Мінську.

Про це 23 серпня повідомило видання TUT.BY, а також ряд опозиційних білоруських Telegram-каналів. Політик нібито покинув Палац, біля якого зібралися протестувальники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Палац незалежності

Територію оточили силовики

Вони перекрили дорогу

Навколо Палацу незалежності вишикувалися кордони силовиків, на фото також видно військову техніку.

Пресслужба президента стверджує, що Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу незалежності, а не полетів звідти. На опублікованому відео помітно, що Лукашенко одягнений у бронежилет, а в руках у нього – автомат.

Вертоліт у Мінську

Політика нібито вирішили евакуювати на ньому

Крім того, в мережі з'явилися кадри із сином Лукашенка в бронежилеті.

Микола Лукашенко. Скриншот

Лукашенко з автоматом, продовження.



На цьому відео він говорить комусь "Відчепись" і уточнює "Там нікого не залишилося, так?" pic.twitter.com/tIAZGR0adq - EL🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) August 23, 2020

Правоохоронці на місці протесту

Акція біля Палацу

Люди зібралися біля резиденції президента

Вертоліт Лукашенка

⚡️Ко Палацу незалежності прилетів вертоліт, повідомляють очевидці. Імовірно, на ньому будуть евакуювати Лукашенко.



Відео: соцмережі pic.twitter.com/yRQyzzPI2u - Нова Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Всі сили стягуються зараз до Палацу Незалежності. У Палаці зараз знаходиться Лукашенко pic.twitter.com/gi06a3vp0E - SobiNews (@SobiNewsCom) August 23, 2020

Більш детально про "Марш нової Білорусі" 23 серпня читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за даними ЦВК країни, переміг Олександр Лукашенко.

При цьому громадськість і спостерігачі вважають, що результати були сфальсифіковані і він програв.

Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка і заявив, що вибори не були вільними та справедливими.

ЄС також вирішив ввести санкції у зв'язку із жорсткими розгонами і фальсифікацією виборів.

Президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести.

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