У мережі повідомили про евакуацію Лукашенка: той прилетів з автоматом. Відео

23 серпня в Мінську пройшла акція протесту "Марш нової Білорусі", в тому числі, – біля Палацу незалежності
Опозиційні медіа заявили, що Олександр Лукашенко терміново покинув резиденцію на вертольоті
У Лукашенка стверджують, що він не "втік", а прилетів до місця демонстрації
У мережі з'явилася непідтверджена інформація, що Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, нібито евакуювався на вертольоті з Палацу незалежності в Мінську.
Про це 23 серпня повідомило видання TUT.BY, а також ряд опозиційних білоруських Telegram-каналів. Політик нібито покинув Палац, біля якого зібралися протестувальники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Палац незалежності
Територію оточили силовики
Вони перекрили дорогу
Навколо Палацу незалежності вишикувалися кордони силовиків, на фото також видно військову техніку.
Пресслужба президента стверджує, що Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу незалежності, а не полетів звідти. На опублікованому відео помітно, що Лукашенко одягнений у бронежилет, а в руках у нього – автомат.
Вертоліт у Мінську
Політика нібито вирішили евакуювати на ньому
Крім того, в мережі з'явилися кадри із сином Лукашенка в бронежилеті.
Микола Лукашенко. Скриншот
Лукашенко з автоматом, продовження.- EL🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) August 23, 2020
На цьому відео він говорить комусь "Відчепись" і уточнює "Там нікого не залишилося, так?" pic.twitter.com/tIAZGR0adq
Правоохоронці на місці протесту
Акція біля Палацу
Люди зібралися біля резиденції президента
Вертоліт Лукашенка
⚡️Ко Палацу незалежності прилетів вертоліт, повідомляють очевидці. Імовірно, на ньому будуть евакуювати Лукашенко.- Нова Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020
Відео: соцмережі pic.twitter.com/yRQyzzPI2u
Всі сили стягуються зараз до Палацу Незалежності. У Палаці зараз знаходиться Лукашенко pic.twitter.com/gi06a3vp0E- SobiNews (@SobiNewsCom) August 23, 2020
Більш детально про "Марш нової Білорусі" 23 серпня читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за даними ЦВК країни, переміг Олександр Лукашенко.
При цьому громадськість і спостерігачі вважають, що результати були сфальсифіковані і він програв.
Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка і заявив, що вибори не були вільними та справедливими.
ЄС також вирішив ввести санкції у зв'язку із жорсткими розгонами і фальсифікацією виборів.
Президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести.
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