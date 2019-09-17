Casus belli?

США винят Иран в нападении на нефтяные заводы Саудовской Аравии. По сведениям американцев, 19 целей поражены дронами и крылатыми ракетами, причем, удары нанесены с севера и северо-запада, то есть с территорий Ирана, Ирака и/или северной части Персидского залива.

В ночь на прошлую субботу атакам беспилотников подверглись два важных саудовских объекта, один из которых - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

США обнародовали снимки со спутников, которые доказывают, что за нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Выводы США также основаны на последних разведданных.

По целям в Саудовской Аравии было нанесено 19 ударов с западо-северо-западного направления. Подконтрольная хуситам территория Йемена находится на юго-западе.

В доказательство США предъявили увеличенные изображения нефтехранилищ с повреждениями на северо-западной стороне.

По мнению американской разведки, эти данные говорят о том, что дроны были запущены из северной части Персидского залива, из Ирана и/или Ирака.

Новини Цены на нефть побьют рекорд

Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, госсекретарь США Майк Помпео сразу заявил, что за этим стоит Тегеран.

В ответ, иранские власти обвинили США во лжи. Иран категорически отрицает, что атака была произведена с его территории. Министр иностранных дел страны Джавад Зариф заявил, что нападки Вашингтона - часть обещанной Трампом "кампании максимального давления" на Тегеран, наряду с санкциями и попытками помешать развитию иранской ядерной программы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поведением Ирана, который, по его словам, дестабилизирует весь регион.

Вчера Дональд Трамп предупредил, что в отношении Ирана может быть применена военная сила, но подчеркнул, что хотел бы избежать войны.

Инцидент в Саудовской Аравии привел к сокращению наполовину суточной добычи нефти. В мировом масштабе это означает, что поставки нефти сократились на 5%, а цены пошли резко вверх.

Цена на нефть марки Brent подскочила на 10%. Bloomberg отмечает, что это самый большой ценовой всплеск с 1988 года. Цены немного снизились после того, как Трамп распорядился задействовать стратегические резервы США.

Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что основным бенефициантом случившегося является Россия, которая испытывает известные финансовые затруднения из-за санкций и низких цен на энергоносители. Путинская "энергетическая сверхдержава" буквально задыхается при низких ценах на нефть.

Станем ли мы свидетелями новой войны в Персидском заливе? Что будет в этом случае с ценами на нефть?

Вопросы, вопросы...

На диаграмме: доли основных производителей нефти в мировой добыче

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram