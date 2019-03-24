В ожидании Годо, или Что нам поведает отчет Мюллера?

Расследование вмешательства России в выборы президента США завершено. В минувшую пятницу спецпрокурор Роберт Мюллер передал Генеральному прокурору США Уильяму Барру результаты почти двухлетнего расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Содержание доклада остается в секрете. По крайней мере, пока.

Что уже известно по результатам расследования команды Мюллера? Факты на сегодня:

1. В ходе расследования были выдвинуты обвинения против 34 человек и трех российских компаний, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых оказались и шесть советников Дональда Трампа, а также 26 граждан РФ.

2. Сам Трамп и его команда неоднократно критиковали расследование Мюллера, называя его "охотой на ведьм".

3. Демократы из Конгресса США надеются, что полученных доказательств будет достаточно для импичмента президента.

По первому пункту. Во вмешательстве в американские выборы 2016 года с целью обеспечить победу Дональду Трампу обвиняются тринадцать российских подданных и три российские компании. Российское "Агентство интернет-исследований" обвиняется в ведении информационной войны против США с применением фейковых аккаунтов в социальных сетях для влияния на мнение избирателей. Еще двенадцать агентов российских спецслужб обвиняются во взломе почтовых серверов Национального комитета демократической партии и Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США, а также в организации публикации данной информации в сети путем передачи украденных электронных писем порталу WikiLeaks.

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Кроме того, в сговоре с российскими спецслужбами и даче ложных показаний обвиняются члены команды Трампа:

- советник по национальной безопасности Майкл Флинн;

- политический советник Джордж Пападопулос;

- глава избирательной кампании Пол Манафорт;

- его заместитель Рик Гейтс;

- адвокат-консильери Трампа Майкл Коэн;

- давний помощник и советник Трампа Роджер Стоун.

Они обвиняются в даче ложных показаний агентам ФБР и Конгрессу США. Майкл Флинн, Джордж Пападопулос и Рик Гейтс признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

Полу Манафорту были предъявлены обвинения за мошенничество в банковской и налоговой сферах, в сокрытии от налоговых органов счетов в иностранных банках, а также участие в заговоре против США. Многие обвинения были связаны с его работой в качестве политического консультанта Януковича. Суммарно по двум делам Манафорт проведет в тюрьме 7 лет и 5 месяцев. Кроме того, он должен возместить США нанесенный ущерб в размере 30,1 млн долл.

Бизнес-партнер Манафорта Константин Килимник обвиняется в заговоре с целью препятствования правосудию и оказании давления на свидетелей.

Адвокат-консильери Трампа Майкл Коэн осужден за дачу ложных показаний касательно его помощи в постройке Трамп-тауэр в Москве. Коэн также обвиняется в уклонении от уплаты налогов, финансовом мошенничестве и нарушениях правил финансирования избирательных кампаний - он выплатил американской порнозвезде Сторми Дениэлс 130 тыс долларов за ее молчание о сексуальных связях с Трампом. Коэн получил 3 года тюрьмы.

Ричард Пинедо из Калифорнии получил полгода тюрьмы за продажу банковских счетов тринадцати россиянам, осужденным за вмешательство в выборы.

Голландский юрист Алекс ван дер Цваан обвиняется в даче ложных показаний ФБР кастельно своих отношений с Манафортом и Гейтсом. Цваан получил 30 дней тюрьмы и был депортирован из США в 2018 году.

Генпрокурор Уильям Барр сообщил, что изучит выводы, сделанные спецпрокурором, и направит в эти выходные основные заключения из доклада главам юридических комитетов обеих палат Конгресса:

"Отдельно я собираюсь проконсультироваться с заместителем генпрокурора Родом Розенштейном и спецпрокурором Мюлллером, чтобы решить, какую часть информации из доклада можно раскрыть Конгрессу и широкой общественности, чтобы это соответствовало закону, в частности, положению о спецпрокуроре, а также сложившейся практике и политике. Я по-прежнему привержен максимально возможной прозрачности".

Реакция конгрессменов:

"Многие республиканцы давно считают, что Россия представляет большую угрозу американским интересам", - заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл;

"Американский народ имеет право знать правду. Девиз: прозрачность", - говорится в совместном заявлении спикера палаты Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.

Наступило время Мюллера. Мюллер в переводе означает "мельник". Его жернова мололи медленно, в тайне, и намололи. Беги, Донни, беги.

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