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Євген Платон
Євген Платон
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Трампа обвиняют во вмешательстве в расследование по России

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Президент США Дональд Трамп препятствовал расследованию своих связей с Россией, - именно такой вывод содержится в итоговом 448-страничном докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, цитирует Bloomberg доклад.

Речь идет о 10 эпизодах, по которым Конгресс должен принять меры.

"Мы пришли к выводу, что Конгресс может запретить президенту преступное использование своих полномочий, чтобы обеспечить сохранность отправления правосудия", - говорится в документе, который был направлен в Конгресс в четверг.

Трампа обвиняют во вмешательстве в расследование по России

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По данным расследования команды Мюллера, действия, которые могут относиться к вмешательству в осуществление правосудия, включают в себя "препятствование сотрудничеству с правительством и предложения о возможных будущих помилованиях", увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми и попытки перевести расследование под контроль бывшего Генерального прокурора Джеффа Сешнса.

"В ходе нашего расследования были обнаружены многочисленные действия президента, которые могли оказать неоправданное влияние на расследования правоохранительных органов, в том числе по поводу вмешательства России и препятствия правосудию, - говорится в отчете. - Президент предпринял ряд целенаправленных усилий, чтобы получить контроль за процессом расследования".

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Судя по всему, мяч на стороне поля Конгресса, которому после праздников предстоит сделать выводы из доклада Мюллера и принять решение относительно импичмента Трампа.

По-видимому, старина Мюллер учел опыт Джеймса Коми и оставил Конгрессу сделать выводы из своего доклада.

По сути, Мюллер предоставил Конгрессу "дорожную карту" к импичменту Трампа, а после этого, возможно, и криминальному преследованию.

Слово за Конгрессом.

Помимо этого, как минимум еще 14 дел в связи с "делом Трампа" расследуются другими прокуратурами по всем США.

Беги, Донни, беги...

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Автор
Євген ПлатонЄвген Платон
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Евгения Платона
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