Соединенные Штаты еще не начали использовать самый действенный метод в торговой войне против Китая. Если США заблокируют доступ китайским компаниям и банкам к транзакциям в долларах, КНР не сможет ничем ответить.

The Wall Street Journal обнародовал наиболее эффективный удар в торговой войне с Китаем, который США до сих пор не использовали. Если Белый дом решится на такую крайнюю меру, Соединенные Штаты смогут получить решающее преимущество в торговом противостоянии с Китаем.

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Речь идет об отключении КНР от международной системы долларовых транзакций. Благодаря этой системе, китайские банки переводят деньги по всему миру, китайский бизнес получает доход от клиентов из других стран, а китайские власти с помощью долларовых гособлигаций занимают деньги у международных инвесторов.

Последний пункт — наиболее критичный для правительства КНР. Руководство Китайской Народной Республики имеет возможность занимать деньги как в юанях, так и в долларах, но именно долларовые облигации наиболее привлекательны для международных инвесторов.

Возможность занимать деньги на международном рынке — жизненная необходимость для китайской экономики. В 2019 году рост ВВП Китая замедлился до минимального уровня за 28 лет.

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Чтобы поддерживать развитие экономики, Китай постоянно наращивает долги. Этим занимаются и региональные власти, и государственные компании. Такие заемщики зачастую скрывают, сколько они должны кредиторам на самом деле.

Согласно подсчетам Bloomberg, объем таких скрытых долгов в Китае достиг ¥40 трлн. Это эквивалентно $5,8 трлн. Существенную часть долгов эмитенты выплачивают за счет новых заимствований. Если отрезать должников от возможности занимать деньги в долларах, у региональных властей и госкомпаний Китая останутся только юани.

Ликвидность юаневых облигаций заметно уступает долларовым ценным бумагам. Это означает, что после возможного запрета на транзакции в долларах у китайских эмитентов могут просто закончиться деньги и такие заемщики объявят дефолт. Это автоматически приведет к обвалу китайских фондовых индексов и масштабному кризису в экономике КНР.

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В такой ситуации решение отключить Китай от платежей в долларах становится рубильником, который переключает китайскую экономику из режима умеренного роста в режим рецессии, и этот рубильник находится в руках США.

Рецессия в КНР, в свою очередь, приведет к краху экономики стран третьего мира, которые поставляют в Китай свои сырьевые товары и полуфабрикаты. Эффект домино от рецессии в Китае обрушит экономику всего третьего мира.

По итогам мая 2019 года трансграничные расчеты в юанях заняли 1,95% мирового рынка. За последние годы доля юаня в международной торговле уменьшилась - четыре года назад доля юаня была равна 2,12%.

При этом, больше половины межгосударственных расчетов в юанях проходят между Китаем и Гонконгом, который многие страны считают составной частью Китая. Если исключить из статистики взаиморасчеты между Китаем и Гонконгом, доля юаня в международной торговле упадет до 0,53%. Это меньше, чем доля польского злотого.

Статистика наглядно показывает: дедоларизации просто не существует. Инвесторы, которые торгуют облигациями и способны одалживать деньги Китаю и другим странам, ориентированы исключительно на доллар. На всей планете не наберется и 1% инвесторов, которые готовы доверять ценным бумагам в юанях. Это свидетельствует о том, что Китай не сможет найти достаточно кредиторов для покупки своих облигаций, если страну отключат от доллара.

Тем временем в Гонконге начался майдан. Более пятисот протестующих ворвались и захватили здание парламента.

Совпадение?

На диаграмме: основные торговые партнеры США.

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