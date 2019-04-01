Отвлекитесь от перипетий выборов в Украине, оглянитесь вокруг "хати з зеленим садочком".

RAND Corporation опубликовала доклад: "Россия – изгой, а не соперник; Китай – соперник, а не изгой".

В докладе Россия рассматривается как государство второго эшелона, находящееся в состоянии необратимого упадка, агрессию которой необходимо просто сдерживать.

В отношении Китая предлагается совсем другая стратегия – формирование "стратегического равновесия и конструктивного сотрудничества".

Новини Россия может ударить отовсюду после выборов

Мир, по мнению аналитиков из RAND Corporation, снова стал биполярным – место СССР на новом полюсе вполне закономерно занимает Китай, а не Россия. Именно Китай вместе с США несет ответственность за новый миропорядок.

Наступил момент истины: путинская Россия догнивает свой имперский срок на задворках цивилизации, где ей самое место.

Аминь.

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