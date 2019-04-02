Как сообщает британская The Times, из-за внезапного решения датских властей потребовать экологическую экспертизу трубопровода, ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" может затянуться на годы. Ожидалось, что уже к концу текущего года по дну Балтийского моря пойдут первые кубометры российского газа. Уже построено свыше тысячи километров трубопровода, подходит к концу и настройка терминалов на обоих концах газопровода.

Главным камнем преткновения стал датский остров Борнхольм, расположенный на важной стратегической позиции между Швецией и Польшей. В отличие от других стран, через территории которых проходит российский газопровод, Дания не стала выдавать разрешение на строительство, сославшись на потенциальные риски для природы и безопасности людей.

Было предложено уже два варианта обхода острова, как вдруг Датское энергетическое агентство предложило альтернативный вариант, с прокладкой труб дальше к югу, через регион, граничащий с Польшей. Это, в свою очередь, повлечет сложную экологическую экспертизу, требующую консультаций с другими странами.

Таким образом, внезапные возражения Дании, последовавшие в рамках новой директивы Евросоюза, разработанной для более тщательной проверки "Северного потока - 2", практически вынуждают Россию возобновить соглашение о транзите газа с Украиной.

Вся путинская задумка обойти уже в этом году Украину успешно провалилась.

"Ех, бл*дська Данія! П*здєц всім сподіванням..."

(с) Лесь Подерв'янський. "Гамлет"

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