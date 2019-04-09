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Євген Платон
Євген Платон
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Британский апокалипсис глазами самих британцев

2.1тЧитати матеріал російською

Британские СМИ полностью погружены в Brexit и пытаются выяснить, что же случилось с Великобританией и британцами и куда их заведет нынешний хаос. Это происходит именно в то время, когда не только Европа, но и весь мир недоумевает: почему страна, известная своей стабильностью и умеренностью, намерена сама разорвать себя на части?

Вчера Times и Guardian рассказывали о том, что из-за Brexit британцы стали грезить о сильном и даже авторитарном лидере для своей страны.

Сегодня Financial Times публикует статью своего обозревателя Гидеона Рахмана "Непредсказуемая Британия? Это только начало".

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Коротко тезисы Рахмана:

1. Многие предполагают, что в какой-то момент британский прагматизм восстановится, но у меня плохие новости. Что бы ни случилось на экстренном саммите ЕС по "брекситу", существует вероятность того, что Великобритания в ближайшие пару лет станет еще более нестабильной и непредсказуемой.

2. Эта нестабильность будет иметь тревожные последствия и для остальной части Европы, для западного альянса и для либерального международного порядка.

3. Тереза Мэй не революционерка. Она пыталась договориться о "брексите", совместимом с существующим международным порядком, чтобы сохранить основы британской внешней политики.

4. Дни Мэй на посту премьера сочтены, а следующий премьер-министр Британии, с учетом того, что наиболее вероятными преемниками Мэй являются Борис Джонсон и Джереми Корбин, может направить страну в совершенно ином направлении.

5. Правительство тори во главе с Джонсоном тесно свяжет Британию с Америкой Дональда Трампа.

6. Если следующим премьером станет нынешний лидер лейбористов, то Великобритания может повернуться лицом к Москве, а не к Вашингтону. Внешняя политика Корбина может привести к:

- выходу Британии из западных структур безопасности;

- попытке путем отмены санкций нормализовать отношения с Россией;

- выводу британских войск из Эстонии; и

- поддержке позиции России по Сирии.

7. Появление таких лидеров, как Джонсон и Корбин, является признаком поляризации британской политики, которая оставляет умеренных бездомными. Brexit - унизительный процесс для Великобритании, а унижение может вести людей и страны в тупик - просто посмотрите на Россию.

8. Учитывая, что большая часть британского евроскептицизма коренится в ностальгии по британскому "звездному часу" - победе во Второй мировой войне, было бы не удивительно, если бы "брекситеры" попытались воссоздать международные союзы периода той войны, связав Британию с Америкой и Россией против континентального европейского альянса, сосредоточенного вокруг Германии.

9. Великобритании и России, бывшим империям на периферии континентальной Европы, трудно смириться с отведенным им местом в европейском проекте. Они всегда чувствовали угрозу со стороны объединенной континентальной Европы, и были союзниками в Первой и Второй мировых, а также в наполеоновских войнах.

10. Мягкий "брексит" или даже отказ от него могут предотвратить реализацию этих мрачных сценариев, но Британия прошла долгий путь радикализации и поляризации мнений, и одуматься будет нелегко.

Вот такие невеселые настроения в Великобритании. Что касается наших баранов, пользуясь случаем, еще раз раз напомню всем сторонникам ПАП, которые у меня в друзьях: 22.04 жизнь все же как-то продолжится.

Спасибо за понимание.

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Автор
Євген ПлатонЄвген Платон
Місце
Великобританія
Джерело
Джерело:Facebook Евгения Платона
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