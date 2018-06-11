Коллега американец (который, кстати, отлично говорит по-русски, учился когда-то в МГУ) спросил про прямую линию с Путиным, пытаясь понять, что это за формат такой общения с избирателем.

Долго и искренне удивлялся и недоумевал - а что, мол, граждане без президентского перевода и интерпретации не могут понять лучше им или хуже жить стало за последний год? Или они читать не умеют и сами не могут в цифрах разобраться? Или не существует других способов обратной связи с властью?

Новини Вместо людей Путин общался с досками

Тяжело, говорит, наверное Путину в таком формате общаться - когда в прямом эфире вся страна сразу с него спрашивает. Пришлось объяснять, что это в Америке с президента спрашивают, а в России его просят. Корень один, а смысл диаметрально противоположный.