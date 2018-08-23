Новые обвинения против Трампа заставляют опечалиться даже его противников (если только те не в доле с Хиллари, разумеется).

Тема основательно замылилась и незатейливо сменилась. О чем речь-то? - проясните, а то я запутался... Сговор Трампа с Путиным? Предъявите доказательства и гоните его вон. Неуплата налогов? Предъявите, гоните вон, разорите и посадите. Хамство? Ну, хамство Трампа доказано тысячу раз, но это уже вопрос к избирателю - ему нравится хамство (это у вас еще Жириновского не было).

Новини Трамп в шаге от импичмента

Меняйте законодательство, лишайте избирательных прав тех, кому нравятся хамы! Шучу. (Это из меня Латынина заговорила).

А если не шутя, то - спустя почти четверть века Америка снова загоняет сама себя в пуританскую ловушку.

Клинтон соврал под присягой! А какого рожна вы спрашивали? Он продавал Монике государственные секреты? Нет? А что? Ах, он трогал ее сигарами где не попадя? Ваше какое дело? Хиллари терпит, и вы терпите. Но нет! - приперли мужика к стенке, устроили всеамериканское партийное собрание, и мужик сделал то, что и должен делать в таких случаях: соврал. Но общественность была начеку: предъявила пятна на платье со справкой из лаборатории! Мир чуть не кончил от того секса - едва не погнали Билли из Белого дома...

Политических противников Клинтона я понимаю - всякое лыко в строку, когда речь идет о таких ставках и таких перспективах! Тут не до правил приличия, знаете ли... Понимаю и нынешних политических противников Трампа - с этим рыжим не до правил приличия тем более! И самое милое дело устроить ему темную, сделав из попытки договориться с порномоделью о молчании серьезное нарушение законодательства, - ибо покупка молчания, безусловно, была осуществлена в предвыборных целях, а значит, налицо нелегальное финансирование кампании!

Прищучили. Мои поздравления.

Но есть вопрос - не в защиту Трампа, а о правилах политической игры.

Они в Америке таковы, что "семейные ценности", наравне с верой в бога, являются священной коровой. И если в частной жизни американской гражданин (слава богу) совершенно свободен и на бескрайних просторах от Сан-Франциско до Алабамы, проездом через мормонов, может, выбрав штат себе по душе, практиковать вообще что угодно, - то жизнь политическая в США нормирована очень и очень строго.

И черный президентом Америки уже был, а морально неустойчивого не предвидится. То есть, налево ходят, разумеется, все или почти все, но поди заяви сексуальную свободу в политической программе!

То же со Всевышним. Во что именно верит Хиллари Клинтон, бог весть, но огромный сет ее предвыборной дуэли с Обамой, в прошлый заезд, был посвящен именно религиозным ценностям. Не знаю, как обошелся с этой темой Трамп, но как минимум не припомню явки с повинной о том, что ему сей предмет пофиг.

Возвращаясь к коллизии с говорливой порнозвездой, - покупая ее молчание, Трамп играл по американским правилам. Правилам, которые выдумал и сделал обязательными - не он. В некотором смысле, политическая система вынудила его скрывать правду, как перед этим вынудила врать несчастного Клинтона. После чего обоих торжественно уличили в нарушениях закона и поволокли за ушко да на солнышко.

Новини Трамп не продержится в Белом доме до конца срока

Смешной и поучительный парадокс, в случае с Трампом, заключается в том, что всей своей простоватой риторикой он делал ставку, прежде всего, на консервативную, пуританскую Америку. Ту Америку, которая легко покупается на обещание величия, но явно не пришла бы в восторг от описаний свальных грехов будущего президента США в доброжелательном эфире CNN.

Трамп выиграл, сведя этот риск к минимуму. Он играл по правилам - фальшивым, но обязательным. Теперь по этим же правилам играют его противники, выжимая из сексуальных приключений оппонента - его государственное преступление.

Все это дико занимательно, конечно. Тем, кто рассматривает происходящее как тотализатор, впору делать новые ставки. Зрителям - пуская слюну, осаждать дом порнозвезды и требовать подробностей, как завещано в песне Галича...

Но не всем одинаково весело.

США - не Албания, перемены в которой могут интересовать нас только с общегуманитарной точки зрения. Это страна, в значительной степени определяющая правила игры в мире. От ее действий зависят валюты и рынки, зависит баланс сил по любым значимым вопросам геополитики... Политические расклады в США - не досужий интерес для политолога-американиста, а что-то вроде свежего анализа крови для всей планеты.

И нам ("стоящим тут же, за забором", говоря языком раннего Жванецкого), честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такие серьезные позиции, как пост номер один в Белом доме, определялись в схватке частного либидо с общественным пуританизмом.

Хотелось бы чего-то поосновательнее.

Я не за Трампа и не за Клинтон(а). Я против государственного лицемерия, которое, по моему скромному мнению, гораздо опаснее секса с порнозвездами и нецелевого использования сигар в Овальном кабинете.

P.S. Спасибо читателям за уточнение юридической ситуации. То, что жлобский Трамп заплатил своим бабам за молчание из предвыборного фонда, - безусловный состав преступления, но текст вообще не про это. Он - про "общественную мораль", подразумевающую лицемерие. А тратить казенные деньги нехорошо, да. ))