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ПолітикаЕкономіка
Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
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Это абсурд! Хочу показать его в Германии

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Пантомима в Москве: объемистая женщина на кассе выглядит сердито и ещё более не по-доброму смотрит на меня: "Зачем же вам его так много?". И только сейчас я понимаю причину её неудовольствия - она имеет в виду не кока-колу, которую я поставил на кассе, а дюжину календарей с Путиным, которые держу в руке. "Я возьму их с собой в Германию", - отвечаю я. Она смотрит на меня ещё более люто: "Но зачем?" Ох, если бы взгляды могли убивать...

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Кто толкнул Меркель в одну лодку с Путиным?

"Потому что я нахожу это абсурдным и хочу показать это в Германии", - отвечаю ей. Взгляд женщины светлеет. "И я считаю подобный культ личности опасным", - добавляю я. Она улыбается: "Да вы не волнуйтесь, у нас точно такое же мнение по поводу всего этого". Она сияет. Языком по поводу Путина эта жещина, которая, похоже, родом из Центральной Азии, ни слова ни сказала , но её глаза - были очень многословные. Ну и правильно, береженого бог бережет.

Новини
Признаюсь, мы проиграли. Да и не могли выиграть

P.S. Я не смог отказаться от приглашения давней подруги, которая предложила мне её квартиру на Таганке, которая в настоящее время пустует. Дом на Таганке: ее муж играл в легендарном театре „На Таганке“ с не менее легендарным Владимиром Высоцким. На Таганке много лет жил и работал и я, из окна квартиры видны окна моего бывшего офиса. Это как путешествие во времени, даже мой любимый парикмахер всё ещё работает за углом. И впервые после моего отъезда в 2012 году я снова живу в "собственной" квартире в Москве - пусть и лишь на несколько дней. Чистая ностальгия. И, наконец, прохлада после горячего Берлина - как вдруг внезапно можно оценить прохладный климат Москвы.

Читайте всі новини по темі "Соціально-економічна ситуація в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Борис РайтшустерБорис Райтшустер
Теми
Соціально-економічна ситуація в Росіїросійська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Бориса Райтшустера
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Приехал Пеле в Москву и решил проверить насколько он популярен в столице СССР.Подходит на Тверской к кавказцу и говорит:"Вы меня узнаете??."Нэт,дарагой!"-отвечает кавказец."Ну,как же так!Меня знает весь мир,я очень известный человек!"."А!Лэнин,да?". Календарики с Хуйлом из этой оперы!Дабы помнили.У кацапов с памятью херово...
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