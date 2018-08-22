Пантомима в Москве: объемистая женщина на кассе выглядит сердито и ещё более не по-доброму смотрит на меня: "Зачем же вам его так много?". И только сейчас я понимаю причину её неудовольствия - она имеет в виду не кока-колу, которую я поставил на кассе, а дюжину календарей с Путиным, которые держу в руке. "Я возьму их с собой в Германию", - отвечаю я. Она смотрит на меня ещё более люто: "Но зачем?" Ох, если бы взгляды могли убивать...

"Потому что я нахожу это абсурдным и хочу показать это в Германии", - отвечаю ей. Взгляд женщины светлеет. "И я считаю подобный культ личности опасным", - добавляю я. Она улыбается: "Да вы не волнуйтесь, у нас точно такое же мнение по поводу всего этого". Она сияет. Языком по поводу Путина эта жещина, которая, похоже, родом из Центральной Азии, ни слова ни сказала , но её глаза - были очень многословные. Ну и правильно, береженого бог бережет.

P.S. Я не смог отказаться от приглашения давней подруги, которая предложила мне её квартиру на Таганке, которая в настоящее время пустует. Дом на Таганке: ее муж играл в легендарном театре „На Таганке“ с не менее легендарным Владимиром Высоцким. На Таганке много лет жил и работал и я, из окна квартиры видны окна моего бывшего офиса. Это как путешествие во времени, даже мой любимый парикмахер всё ещё работает за углом. И впервые после моего отъезда в 2012 году я снова живу в "собственной" квартире в Москве - пусть и лишь на несколько дней. Чистая ностальгия. И, наконец, прохлада после горячего Берлина - как вдруг внезапно можно оценить прохладный климат Москвы.