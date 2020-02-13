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13 лютого • оновлено в 23:57
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"Знайдуть куди переїхати": країна ЄС зажадала у Кремля повернути території

2.6т
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Глава парламенту Естонії Хенн Піллуаас заявив, що Росія повинна повернути Івангород і Печори, оскільки це частина Естонської Республіки згідно з Тартуською мирною угодою.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", підкресливши, що ці території анексовані Росією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"МЗС Росії дійсно недавно заявило, що Тартуський мирний договір недійсний, що це лише історичний документ. Але не все так просто. Якщо одна з держав порушує якусь угоду, це не робить автоматично угоду недійсною", – підкреслив він.

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Піллуаас додав, що договір проголошує, що Кремль назавжди відмовляється від усіх претензій, які були в царській Росії щодо Естонії. Також у документі вказана конкретна лінія, де проходить межа.

Росія повинна повернути Івангород і Печори – Хенн Піллуаас

Росія повинна повернути Івангород і Печори – Хенн Піллуаас

Колаж

"На анексованих територіях ситуація така: в Печорах близько 20-25 тисяч осіб, із них у 15 000 є естонське громадянство. Їхні батьки були громадянами Естонської Республіки. І їхні діти також відчувають себе громадянами Естонської Республіки.

Щодо Івангорода – там більшість населення є громадянами Російської Федерації. Але, думаю, якщо ми повернемо ці території, вони зрозуміють, що життя в них стане набагато кращим. Якщо ж хтось буде категорично проти, то, думаю, вони знайдуть куди переїхати", – сказав політик.

Нагадаємо, політики Естонії вже не вперше говорять про те, що Росії варто було б повернути частину території. За Тартуським договором їхня територія повинна бути поповнена "спірними" ділянками (йдеться про частину Ленінградської і Псковської областей).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Естонія
Теги
Новини Росії видео політика
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
если эстония страна ес,то ананизм ,тяжелая отлетика.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Эстонские территории надо отдавать и мирно жить с соседями, тогда и отношение к России изменится.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Маринов Михаил, Безусловно))) Только шнурки погладим и губозакаточную машинку эстонцам презентуем))) Мы же не о.к.р.а.и.н.а, которая Крым без боя отдала.))) Россия без боя ничего не отдаст.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Еще один мечтатель
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an and
an and
Волгоград Ец, так говорили и о всех тех кто говорил, что СССР не нерушимый!)
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