"Знайдуть куди переїхати": країна ЄС зажадала у Кремля повернути території

Глава парламенту Естонії Хенн Піллуаас заявив, що Росія повинна повернути Івангород і Печори, оскільки це частина Естонської Республіки згідно з Тартуською мирною угодою.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", підкресливши, що ці території анексовані Росією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"МЗС Росії дійсно недавно заявило, що Тартуський мирний договір недійсний, що це лише історичний документ. Але не все так просто. Якщо одна з держав порушує якусь угоду, це не робить автоматично угоду недійсною", – підкреслив він.

Піллуаас додав, що договір проголошує, що Кремль назавжди відмовляється від усіх претензій, які були в царській Росії щодо Естонії. Також у документі вказана конкретна лінія, де проходить межа.

Росія повинна повернути Івангород і Печори – Хенн Піллуаас Колаж

"На анексованих територіях ситуація така: в Печорах близько 20-25 тисяч осіб, із них у 15 000 є естонське громадянство. Їхні батьки були громадянами Естонської Республіки. І їхні діти також відчувають себе громадянами Естонської Республіки.

Щодо Івангорода – там більшість населення є громадянами Російської Федерації. Але, думаю, якщо ми повернемо ці території, вони зрозуміють, що життя в них стане набагато кращим. Якщо ж хтось буде категорично проти, то, думаю, вони знайдуть куди переїхати", – сказав політик.

Нагадаємо, політики Естонії вже не вперше говорять про те, що Росії варто було б повернути частину території. За Тартуським договором їхня територія повинна бути поповнена "спірними" ділянками (йдеться про частину Ленінградської і Псковської областей).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська коаліція Естонії заявила про відмову від ратифікації договору про державний кордон із Росією, за яким Кремль офіційно здобуде історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях.

Раніше Піллуаас запропонував Росії два шляхи – повернути Івангород Естонії або заплатити за використання цієї території. У Держдумі РФ огризнувся, назвавши пропозицію провокацією.

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