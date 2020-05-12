В Естонії домовилися про початок робіт з облаштування кордону з Росією, на одному з етапів якого передбачено зведення паркану заввишки 2,5 метра.

Відповідна угода підписана між Департаментом поліції та прикордонної охорони, а також фірмами Merko Ehitus та GRK Infra, пише портал ERR.

Естонія вирішила відгородитися від Росії 2,5-метровим парканом Кадр відео ERR

Перший етап коштуватиме майже 20 мільйонів євро і планується завершитися за три роки. Він включає в себе створення інфраструктури на відрізку естонсько-російського кордону довжиною 23,5 км – від точки з'єднання кордонів Латвії, Росії та Естонії до села Церебі (3,5 км на північ від прикордонного пункту Лухамаа).

Одночасно почнеться підготовка до облаштування інших ділянок. Загальна протяжність кордону становить 135 км, з яких 101 км припадає на болотисту місцевість.

Сухопутну ділянку забезпечать високоякісною технікою, на ній встановлять електронну охоронну систему. Використовуватимуться безпілотники, а будь-який перетин кордону фіксуватиметься сенсорами.

Також планується завершити будівництво 2,5-метрового паркану протяжністю близько 90 км.

Всього естонський уряд вирішив виділити на облаштування кордону 130,5 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентська коаліція Естонії відмовилася ратифікувати договір про державний кордон із Росією, за яким Кремль офіційно отримає історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях.