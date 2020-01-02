Естонія вимагає в Росії віддати дві області: заява

Естонія знову нагадала Росії про свої територіальні претензії до держави. Причиною став Тартуський мирний договір, укладений країною з Радянською Росією в 1920 році, який діє досі.

Про це заявив спікер парламенту Естонії Генн Піллуаас у новорічному привітанні. Згідно з угодою, Естонії належала частина Ленінградської та Псковської областей.

Піллуаас підкреслив, що 2 лютого виповниться століття підписання Тартуського мирного договору. Після відновлення незалежності Естонія була визнана правонаступницею держави, утвореної в 1918 році, "у всіх проявах, включно з державним кордоном".

"Тартуський мирний договір чинний і донині перебуває в реєстрі чинних міжнародних договорів ООН", – додав глава парламенту.

У Росії Тартуський договір вважають історичним документом, який не має юридичної сили.

Естонія зажадала від Росії повернути землі shock.ee

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Піллуаас вимагав від Росії повернути захоплені території держави.

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