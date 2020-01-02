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2 січня • оновлено в 08:54
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Естонія вимагає в Росії віддати дві області: заява

14.1т
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Естонія знову нагадала Росії про свої територіальні претензії до держави. Причиною став Тартуський мирний договір, укладений країною з Радянською Росією в 1920 році, який діє досі.

Про це заявив спікер парламенту Естонії Генн Піллуаас у новорічному привітанні. Згідно з угодою, Естонії належала частина Ленінградської та Псковської областей.

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Піллуаас підкреслив, що 2 лютого виповниться століття підписання Тартуського мирного договору. Після відновлення незалежності Естонія була визнана правонаступницею держави, утвореної в 1918 році, "у всіх проявах, включно з державним кордоном".

"Тартуський мирний договір чинний і донині перебуває в реєстрі чинних міжнародних договорів ООН", – додав глава парламенту.

У Росії Тартуський договір вважають історичним документом, який не має юридичної сили.

Естонія зажадала від Росії повернути землі

Естонія зажадала від Росії повернути землі

shock.ee

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Піллуаас вимагав від Росії повернути захоплені території держави.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Естонія
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
В комментариях лишне хромосомных отражается вся сущность вонючего сруськаго мира.
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Хотеть не вредно, многие хотят всякого, а вот как же теперь членство Эстонии в НАТО, его признают недействительным ab initio?:)
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А, ну если Эстония потребовала, то завтра же отдадут.))) А че весьмир молчит, не требует?
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