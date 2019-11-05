Естонія розвернула літак із російським топчиновником: з'явилася відповідь

Естонія заборонила проліт через свою територію літаку з російським віцепрем'єром на борту.

Інцидент трапився ще в жовтні цього року, розповіла для РІА "Новости" офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Вона зазначила, що це третій випадок, коли Естонія відмовляє російським морякам і повітряним судам.

"На початку жовтня не був дозволений проліт через територію Естонії літака із заступником голови уряду Російської Федерації на борту, а у квітні цього року – захід у територіальні води Естонської республіки російському навчальному судну "Сєдов", – обурювалася Захарова.

Водночас вона "вкрай здивована", чому Естонія без пояснення заборонила захід у територіальні води країни російському "Академіку Примакову".

"Фіксуємо ці недружні демарші. Будемо враховувати їх під час вибудовування двосторонніх відносин із Естонією", – підсумувала вона.

Російський літак Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Естонії заявили про намір витребувати у Росії Івангород в Ленінградській області і частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

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