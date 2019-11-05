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5 листопада • оновлено в 13:07
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Естонія розвернула літак із російським топчиновником: з'явилася відповідь

2.6т Читати матеріал російською

Естонія заборонила проліт через свою територію літаку з російським віцепрем'єром на борту.

Інцидент трапився ще в жовтні цього року, розповіла для РІА "Новости" офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Вона зазначила, що це третій випадок, коли Естонія відмовляє російським морякам і повітряним судам.

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"На початку жовтня не був дозволений проліт через територію Естонії літака із заступником голови уряду Російської Федерації на борту, а у квітні цього року – захід у територіальні води Естонської республіки російському навчальному судну "Сєдов", – обурювалася Захарова.

Водночас вона "вкрай здивована", чому Естонія без пояснення заборонила захід у територіальні води країни російському "Академіку Примакову".

"Фіксуємо ці недружні демарші. Будемо враховувати їх під час вибудовування двосторонніх відносин із Естонією", – підсумувала вона.

Російський літак

Російський літак

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Естонії заявили про намір витребувати у Росії Івангород в Ленінградській області і частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

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Особа
Марія Захарова
Місце
Естонія
Теги
літак Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
гнать всю русню, по всему миру к черту!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
У дырявой страны ,и действия дырявые и мерзко-мелочные,все что могут это пукнуть в муку,толку нет,а спина вся белая.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мал клоп, да вонюч. Мелкие пакости в адрес большого соседа - больше про истонию и вспомнить нечего
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