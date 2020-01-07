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7 січня • оновлено в 12:05
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Естонія пішла на безпрецедентний крок, щоб забрати у Росії території

5.4т
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Парламентська коаліція Естонії заявила про відмову від ратифікації договору про державний кордон із Росією, за яким Кремль офіційно отримає історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях.

Відповідну заяву зробив в інтерв'ю місцевому порталу ERR спікер парламенту Хенн Пиллуаас.

"Позиція коаліції полягає в тому, що ми не будемо просуватися з ратифікацією прикордонного договору", – підкреслив він.

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Естонія приготувалася забрати у Росії території

Естонія приготувалася забрати у Росії території

Також Пиллуаас зазначив, що навіть у разі, якщо Росія першою ратифікує договір, Естонія не має наміру цього робити. Згода, яку республіка дала на документ в 2014 році, він назвав помилкою.

Крім того, глава парламенту додав, що, якщо країни укладуть новий договір про державний кордон і Естонія відмовиться від територій Івангорода і Печорського району, які відійшли країні за Тартуським мирним договором 1920 року, "це буде мати величезні юридичні наслідки".

Спікер парламенту додав, що в такому випадку буде анульований і сам Тартуський договір, і правонаступність республіки.

"Якщо Росія поважає міжнародне право і угоди з іншими країнами, вона повинна повернути ці області. Тартуський мирний договір дійсний, це стійкий постулат Естонії", – акцентував спікер.

Естонія приготувалася забрати у Росії території

Естонія приготувалася забрати у Росії території

ERR

Він висловив упевненість, що Естонія доб'ється свого, однак на це потрібен час. "У нас є терпіння, у нас є час, і, може бути, коли-небудь ми повернемо ці території. Звичайно, сьогоднішня Росія і Путін не дадуть нам цього. Але режим Путіна не вічний", – резюмував він.

Нагадаємо, політики Естонії вже не вперше говорять про те, що Росії варто було б повернути частину їх території. За Тартуським договором їх територія повинна бути поповнена "спірними" ділянками (мова йде про частину Ленінградської і Псковської областей). Однак у 1994-му Росія в односторонньому порядку договір скасувала і остаточно заявила про те, що Естонія не отримає територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пиллуаас запропонував Росії два шляхи – повернути Івангород Ленінградської області Естонії або заплатити за використання цієї території. У Держдумі РФ огризнулися, назвавши пропозицію провокацією.

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Автор
Ірина Кулініч
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн. ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Российская империя в свое время представляла собой огромную территорию, которая по площади превышала 22 млн. квадратных метров – это гораздо больше площади СССР. Некоторые земли империя получила благодаря грамотным вoенным стратегиям. Хотя есть территории, которые были попросту куплены. Речь идет о Ништадтском мирном договоре, который завершил Северную вoйну между Россией и Швецией. Согласно ему участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн. ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра. Все эти территории в то время принадлежали шведам, которые таким способом неплохо пополнили свою казну. Россия стала законным обладателем прибалтийских земель. Ништадтское перемирие заключили в 1721 году. Спустя пару месяцев, русское православное царство было провозглашено как Российская империя, а сам Петр I получил статус императора.Административная система этих территорий была развита очень слабо, для общения жители использовали немецкий язык. После вхождения в Россию эти губернии начали стремительно развиваться.
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Он Алекс
Он Алекс
Надо провести референдум на этих спорных территориях и узнать у людей, они хотят жить в Эстонии или России.
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Он Алекс
Он Алекс
Круглов Александр, послушай смешное, ещё раз, надо провести Референдум и узнать мнение людей. Ты ещё откопай договора времён Золотой Орды, вот смеху то будет
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Круглов Александр
Круглов Александр
Он Алекс, спорные территории Эстонии и Латвии бесспорно принадлежат России по Ништадтскому мирному договору 1721 года
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