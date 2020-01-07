Естонія пішла на безпрецедентний крок, щоб забрати у Росії території

Парламентська коаліція Естонії заявила про відмову від ратифікації договору про державний кордон із Росією, за яким Кремль офіційно отримає історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях.

Відповідну заяву зробив в інтерв'ю місцевому порталу ERR спікер парламенту Хенн Пиллуаас.

"Позиція коаліції полягає в тому, що ми не будемо просуватися з ратифікацією прикордонного договору", – підкреслив він.

Естонія приготувалася забрати у Росії території

Також Пиллуаас зазначив, що навіть у разі, якщо Росія першою ратифікує договір, Естонія не має наміру цього робити. Згода, яку республіка дала на документ в 2014 році, він назвав помилкою.

Крім того, глава парламенту додав, що, якщо країни укладуть новий договір про державний кордон і Естонія відмовиться від територій Івангорода і Печорського району, які відійшли країні за Тартуським мирним договором 1920 року, "це буде мати величезні юридичні наслідки".

Спікер парламенту додав, що в такому випадку буде анульований і сам Тартуський договір, і правонаступність республіки.

"Якщо Росія поважає міжнародне право і угоди з іншими країнами, вона повинна повернути ці області. Тартуський мирний договір дійсний, це стійкий постулат Естонії", – акцентував спікер.

Естонія приготувалася забрати у Росії території ERR

Він висловив упевненість, що Естонія доб'ється свого, однак на це потрібен час. "У нас є терпіння, у нас є час, і, може бути, коли-небудь ми повернемо ці території. Звичайно, сьогоднішня Росія і Путін не дадуть нам цього. Але режим Путіна не вічний", – резюмував він.

Нагадаємо, політики Естонії вже не вперше говорять про те, що Росії варто було б повернути частину їх території. За Тартуським договором їх територія повинна бути поповнена "спірними" ділянками (мова йде про частину Ленінградської і Псковської областей). Однак у 1994-му Росія в односторонньому порядку договір скасувала і остаточно заявила про те, що Естонія не отримає територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пиллуаас запропонував Росії два шляхи – повернути Івангород Ленінградської області Естонії або заплатити за використання цієї території. У Держдумі РФ огризнулися, назвавши пропозицію провокацією.

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