Громадянин Естонії Роман Трофімов через пандемію COVID-19 застряг на 100 днів в аеропорту Філіппін, а після відкриття кордонів запізнився на рейс додому.

Чоловік більше трьох місяців не покидав аеропорт,, не маючи можливості ні вийти в місто, ні прилетіти в Естонію, передає Postimees.

МЗС Естонії організували Трофімову переліт, і 8 липня він повинен був прибути в Таллінн. Але запізнився на пересадку в Амстердамі (Нідерланди), і на добу застряг в країні.

Роман Трофімов в аеропроту Facebook \ Роман Трофімов

"Для всіх, хто хотів мене зустріти: на жаль, не встиг на посадку на літак до Естонії з Амстердама. Не бачу причин турбуватися, на день раніше або пізніше я потраплю додому. Моєю головною метою було отримати свободу і вибратися з філіппінського полону, і вона досягнута. Я тепер вільна людина", – написав Трофиіов Facebook.

Пізніше він пояснив, чому запізнився на рейс: "Пропустив літак, думав він в 11, а виявилося в 10. Не так орієнтувався". Відлетіти додому Трофімов зможе вже тільки 9 липня.

Естонець, який провів 100 днів у аеропорту Філіппін, запізнився на рейс додому

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту Афін застрягли 17 громадян України, які прилетіли до Греції двома рейсами з Києва.