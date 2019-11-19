Україна заплатить російському опозиціонеру: ЄСПЛ визнав Київ винним

Європейський суд із прав людини зобов'язав Україну виплатити 4 тисячі євро компенсації російському опозиціонеру Леоніду Развозжаєву.

Про це у вівторок, 19 листопада, повідомляє "Радіо Свобода". Відзначається, що Київ визнали винним у нерозслідуванні викрадення Развозжаева в 2012 році. Чоловік відбув термін ув'язнення у справі сутичок із поліцією на Болотній площі.

ЄСПЛ дійшов висновку, що російська влада порушила права двох активістів (Развозжаєва і Сергія Удальцова) на вільні публічні збори, а також порушила їх права, затримавши їх з порушеннями закону і змусивши їх відбувати тюремні терміни далеко від будинку.

ЄСПЛ зобов'язав Україну заплатити Леоніду Развозжаєву

Суд також визнав владу Росії винною в нерозслідуванні викрадення Развозжаєва.

Як відомо, російського опозиціонера викрали в Києві біля управління у справах біженців під час того, як він дізнавався про можливість отримання політичного притулку.

Україна заплатить Развозжаєву 4 тисячі євро радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський суд із прав людини зобов'язав Україну виплатити ексмеру Слов'янська, одіозній сепаратистці Нелі Штепі грошову компенсацію в розмірі 3600 євро.

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