ЄСПЛ зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі MH-17

Кирило Лютий Світ 19:50, 15.07.2020 Оновлено: 20:05, 15.07.2020

Європейський суд із прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі збитого Boeing-777 рейсу MH17 на Донбасі.

Про це йдеться в заяві на сайті ЄСЧЛ, опублікованій у середу, 15 липня.

"Уряд Нідерландів подав у ЄСПЛ заяву проти Російської Федерації про знищення рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, збитого 17 липня 2014 роки над східною Україною, у результаті чого загинули 298 осіб, зокрема 196 громадян Нідерландів", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в суді в Гаазі на слуханні у справі МН17 були представлені нові докази запуску ракети по малайзійському Boeing з установки "Бук".

Прокуратура Нідерландів розглядає кілька сценаріїв збиття малайзійського Boeing рейсу МН17.

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