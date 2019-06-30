Есмінець США в Чорному морі викликав паніку в Росії: що сталося

Бойовий корабель Військово-морських сил США "Карні" (USS Carney) ввечері в суботу, 29 червня, пройшов протоку Босфор і зайшов в акваторію Чорного моря.

На борту судна знаходиться артилерійське, зенітне і ракетне озброєння, оскільки корабель братиме участь у морських навчаннях Sea Breeze-2019, які відкриються першого липня, пише "РИА Новости".

Відзначимо, сили Чорноморського флоту ВМФ Росії заявили, що почали спостереження за американським есмінцем відразу після його входження в акваторію.

Для контролю дій есмінця задіяний російський сторожовий корабель "Сметливий", а також електронні та технічні засоби.

Вказується, що, відповідно до положень міжнародної конвенції Монтре, яка регламентує прохід турецькими протоками для військових кораблів нечорноморських держав, час перебування есмінця в Чорному морі не має перевищити 21 добу.

"Це чистісінької води провокація, яка дуже добре характеризує американську зовнішньополітичну діяльність, особливо в акваторії Чорного моря. Подібного роду дії з боку США відбуваються вже не вперше. Американці поводяться дуже зарозуміло і нагло в цій акваторії", – цитує RT члена комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергія Цекова.

За його словами, Росія ніколи не допускає ніяких військових навчань із державами-морськими сусідами США, а "американці такі провокації здійснюють постійно".

"Фактично, вони здійснюють дії, спрямовані проти Росії", – заявив чиновник.

У Держдумі РФ також негативно відреагували на дії США. Так, член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов сказав:

"Сполучені Штати не хочуть, щоб Росія думала, що вони втратили контроль над Чорним морем після того, як через втрату Кримського півострова ослабнув їх вплив. США розраховували побудувати там свою базу, як відомо. Тепер же вони повинні базуватися в українських портах і періодично нагадувати про те, що вони присутні в цій акваторії".

При цьому "влада" окупованого Криму назвала перебування американського військового судна в Чорному морі "демонстрацією сили".

Із такою заявою виступив "перший заступник голови Державної ради Республіки Крим" Юхим Фікс, передає rg.ru.

"Партія війни і партія агресії – вони завжди хочуть показати свою значимість, можливості та сили. Вони хочуть перевірити пильність російських збройних сил, нашої системи протиповітряної оборони, готовність військово-морського флоту і прикордонних військ. Прийдуть, пограються своїми м'язами – і на цьому все закінчиться", – сказав він.

Окупант стверджує, що новий візит американського есмінця в Чорне море "слід сприймати як відпрацювання приватних військових тактичних завдань".

У свою чергу "глава комітету парламенту Криму з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель назвав подію "нахабним завзятістю" з боку Штатів, пише "Газета.ру".

"Уже не дивує нахабна завзятість США бути присутніми у Чорному морі, що направлено на створення напруженості в міжнародних відносинах і говорить про те, що США не мають наміру відмовлятися від агресивних планів", – заявив він.

Ілюстрація. Ракетний есмінець ВМС США "Карні" Новое Время

Нагадаємо, всього в Sea Breeze-2019 візьмуть участь 19 країн, 32 кораблі, 24 літаки і більше 3000 військовослужбовців. Серед країн-учасниць, зокрема, Україна, Франція, Грузія, Польща, Туреччина, Великобританія.

Для участі в майбутніх навчаннях США також направили новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чорному морі в рамках щомісячної підтримки НАТО побував ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс".

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