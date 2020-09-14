Я не знаю, о чем там договорятся Путин с Лукашенко… То есть, знаю, конечно. Но.

Вообще, даже странно, что приходится писать это в третий раз. Все ж перед глазами.

Россия выбрала позор - и получила и позор, и войну. Три войны. Теперь те, кто десять лет назад смешивал меня с говном и орал "Бабченко провокатор, хочет крови!", отправляют своих детей служить в Крым. Да-да, у меня есть уже такие люди, кого я знаю лично. Вместо свободных людей они, выбрав позор, стали оккупантами. А Илья Яшин, который в ужасе отшатывался от меня, когда я просил его помочь мне вывести людей на Манежку, и считал провокатором ФСБ, теперь сидит в приемной комиссии и отправляет этих самых детей этих самых людей в Крым.

Украина выбрала войну. И пять лет она была для всего мира примером фантастической стойкости, достоинства, мужества. Мир восхищался Украиной и наперегонки бежал в соревновании помочь ей первыми. Такой прорыв, который был достигнут за эти годы, случается раз в столетие. За него, безусловно, была заплачена цена. Но иначе никак.

А потом Украина выбрала позор. Такой всесветный позор, что… Бл*дь, как же стыдно писать сейчас эти строчки, бог ты мой. И получила и позор - вот вообще по полной, выше крыше - и все ту же войну, и получит еще и новую, которая превзойдет и четырнадцатый и пятнадцатый годы.

Беларусы. У вас сейчас зародилось национально-освободительное движение, настолько мощнейшее, что этого не ожидал никто. Вообще никто. Даже вы. Но вы бежите от этого движения в первых рядах сами же, и всё, как заклинание, повторяете мантру "У нас мирный протест, мы не против России, у нас тут не Майдан, мы все еще братья, мы просто Лукашенко хотим сместить".

И всё никак не поймете, что Лукашенко - это и есть Россия.

Когда вы, говоря, что у вас там не Майдан, бежите в Украину - вы бежите в неё только потому, что в ней был Майдан. И он победил. Понимаете?

Если бы не украинский Майдан, если бы Янукович, если бы отказ от евроинтеграции и подписание новых соглашений с Россией - у вас не то, что вопроса "куда бежать" не возникало бы, у вас не возникало бы самого вопроса "бежать" - вы бы уже стройными рядами шли служить на славный Тихоокеанский флот противостоять там проклятой Америке.

Вы до сих пор не являетесь частью СССР-2.0 только потому, что тогда, шесть лет назад, в Украине на Институтской погибли сто человек.

Если бы не Небесная сотня - вы бы уже были Минской областью.

Как, впрочем, и Украина - Украинским федеральным округом.

Я так много пишу про Беларусь не потому, чтобы повыпендриваться, сунуть свой нос в чужие дела, поучить жизни или покидать дерьма на вентилятор.

Я так много пишу, потому что у вас сейчас решается не только ваша судьба.

У вас решается судьба всего нашего региона.

Протесты в Минске касаются не только вас.

Они, например, касаются моей дочери.

Если вы проиграете, то Украина будет окружена вашим новым Союзным государством с трех сторон.

И это очень ухудшит положение.

Не только наше.

Но и ваше.

Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена.

Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства.

Если она станет частью новой Империи - вы будете служить в её армии.

Если вы будете служить в её армии - нам придется воевать с вами.

Это-то вы понимаете?

Осознайте главное. Нет вопроса "мирный протест" или "не мирный протест".

Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске. С Лукашенко. Сейчас.

Либор ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине.

И уже в самом ближайшем будущем. Поверьте.

Сейчас я собираю на тепловизоры и метеостанции, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда дети тех, с кем мы махали шариками и спорили про мирный протест, двинутся через Чонгар на танках в сторону канала.

Ваши деды в тысяча девятьсот восемнадцатом не могли представить себе, что, если они проиграют, их правнуки будут воевать в Афганистане. Где Беларусь, и где Афганистан.

Все же было всего тридцать лет назад. Вы же сами были в этом долбаном союзном государстве. В этом Афганистане. С этим интернациональным долгом.

А в новой союзной армии ваших детей будут отправлять служить в Крым. Как сейчас отправляют детей тех, кто десять лет назад ходил по улицам моего города с шариками и говорил про мирный протест.

Вместо свободных людей вы тоже станете оккупантами. И мы тоже окажемся по разные стороны баррикад.

В это-то хоть понимаете?

У вас может быть только один протест - протест против империи. За свободу. И независимость. И никак иначе. И никакого другого протеста в вашей ситуации быть не может.

И будет кровь. Обязательно. Не бывает по-другому. Не может не быть.

Либо сейчас и ваша.

Либо позже - и ваших детей. И намного большая.

Вам просто нужно выбрать приоритеты.

Вот и всё.

Ваш террорист.

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