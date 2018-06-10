Сегодня восемь лет событиям в Оше, оказывается. Я уже и забыл. Еще одна война. Тоже уже заслоненная новой войной.

Этническая резня - самое страшное, что я видел в своей жизни. Хотя в самый разгар я не попал, приехал на третий день только. Уничтожены, выжжены - в прямом смысле этого слова - целые кварталы. Когда все это сделано не артиллерией, не авиацией, а обычными мужиками с палками с набитыми в них гвоздями и с садовыми ранцевыми опрыскивателями, наполненными бензином. Фактически голыми руками. Когда махали - махаля, место компактного проживания узбеков - снесены под ноль, вот просто под ноль, и в целых кварталах не осталось ни одного человека, идешь, и только пепел закручивается маленькими смерчиками под ногами, улица за улицей...

Спасли семью. Узбеки. Жили в киргизском квартале, когда все началось, заперлись в квартире и пять дней сидели без еды и воды, не издавая ни звука. Когда увидели киргизскую "Альфу", поняли, что мы пришли их убивать. Стали бледные, как лист бумаги. Послушно спустились, послушно загрузились в грузовичок. На колени, лицом в пол, чтоб головы не поднимали. На тюфяки со стороны очень похоже. Кирргизы увидели узбеков, начали сбегаться. "Альфа" нервничала. Не останавливаясь, на полном ходу, через толпу отвезли их в уцелевшую забаррикадировавшуюся махалю. Командир пошел переговариваться. Сказал: если со мной что-то случится, всех расстрелять. Поставили их к стенке. Они послушно стали. Девчонка там была, лет пятнадцать...

Долго рассказывать.

Новини После Олимпиады началась самая кровавая война

Отдали, в общем. Всех. Живыми.

Еще пять спасенных жизней. По-моему, это самое главное в моей профессии. Еще пять спасенных жизней...

А потом кому-то показалось, что на крыше то ли университета, то ли какого-то пакгауза сидит снайпер - там и вправду было какое-то движение, я заметил краем глаза, и все попрыгали в машину толпой, не соблюдая плана посадки, и заняли мое место, и я завалился на колени и - газу, газу, уходим!

Рожа у меня здесь не радостная, но, на самом деле, это я альфафцам анекдот рассказываю, потому что они были непрофессинальны и очень нервничали. И еще пытаюсь пальчиком ненавязчиво отодвинуть ствол, который уткнулся мне прямо в подбородок.

Моему фиксеру, который должен был меня сопровождать, отрезали голову.

Вооруженные гопники, которые приехали из Бишкека, чуть не расстреляли нас в машине с узбеками, когда они поймали строителя со строительными патронами, и орали на истерике, что он снайпер, а я говорил, что он не снайпер, и снимать я не буду, успокойтесь, ребят, не наделайте глупостей... Еще одна спасенная жизнь.

Беженцы в лагере на границе с Узбекистаном, который перестал их принимать.

Дети, жара, антисанитария, и повсеместный ужас.

Люди на крышах. Надписи "SOS".

Женщину убили на рынке. Сожгли старуху.

На этническую чистку я больше не поеду.

А природа там безумно красивая.

Фото со мной - Ильи Плеханова

Кыргыз ZONE 2010.

ЗЫ: Сам репортаж здесь.

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