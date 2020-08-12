Возможно, кто-то обратил внимание на то, как еще год назад отдельные деятели, попавшие в политику, топырили пальцы при любом случае и рассказывали о том, какая у них огромная поддержка, а теперь уже – нет? Причем, это делал не один фигурант, а целая группа лиц. Когда им указывали на откровенную тупость их действий, они тут же вынимали из широких штанин этот аргумент, и размахивая им – били оппонентов этим аргументом, как совсем недавно, подобным же аргументом били по роялю.

Но вот прошел год, и такого рода аргументация не просто стихла, но полностью сошла на "нет". Причем, если кто-то имел нервы, терпение и бодрость духа для того, чтобы наблюдать за процессом из академического интереса, то мог бы заметить некоторые зависимости обратной пропорциональности, по которым вполне можно было наблюдать за темпом процесса.

Так, на химических и фармацевтических производствах, когда еще не было средств электронного контроля за тем, что и как происходит внутри емкостей с жидкими субстанциями, делали такой себе отвод с трубкой, в которую была вмонтирована стеклянная колба. По правилам сообщающихся сосудов, уровень жидкости в колбе показывал таковой в большом реакторе или сборнике. Для этого не нужно было заглядывать внутрь, а просто посмотреть на стеклянный индикатор.

То же самое происходило и в течение этого года. Наблюдая за неким видимым процессом и главное – за его динамикой, вполне можно представлять динамику связанного и не очень заметного процесса. Правда, в отличие от приведенного выше примера, здесь все происходит наоборот. Чем больше заметен один процесс, тем меньше "уровень" второго процесса.

Наверное, многие уже догадались о том, то речь идет о длине кортежа. Сейчас это явление приняло какой-то безобразный и позорный вид, который не был присущ ни одному президенту Украины и приближается к тому, что демонстрирует нынешний глава Чечни. Но у того – столько кровных врагов, что ему надо в танке ездить или в чем-то особо защищенном, а тут в чем дело?

Дело в том, что та самая поддержка, которой махали как волшебной палочкой и заговорщическим голосом уточняли, что 73% это еще не вся поддержка, а на самом деле она еще больше, уже почти растворилась. А как говорил мсье Воланд:

"Штука не в том, что рейтинг падает, а в том, что он падает внезапно и полностью".

И тут все становится на место. Если рейтинг рухнул, то это значит что огромное количество людей, которые за тебя голосовали и связывали с тобой какие-то свои надежды, уже разочаровались с той или иной силой. И если у кого-то вместо поддержки появилось отвращение, то у кого-то – ненависть, а это – штука очень опасная. Если пациент это чувствует, то начинает понимать, что кто-то может захотеть поговорить с ним о жизни и еще неизвестно, как именно. Поэтому-то кортеж стал выглядеть как легкий пехотный батальон на марше.

Но тут вот что надо помнить всем, кто вызвал именно такое разочарование публики, это касается Лукашенко, Путина и комбата гелентвагенов. У Чаушеску был рейтинг почти 100% за несколько дней до того, как его власть закончилась быстро и драматично. То есть, это не 73, 76 или даже 80 процентов, и тем не менее все закончилось так, как закончилось.

Многие помнят кадры, чем все закончилось для Чаушеску, а вот что было буквально за пару минут до этого.

Так что всем надо об этом подумать и особенно тем, кто пытается козырять поддержкой, а потом начинает справлять нужду на свой народ и особенно на ту его часть, которая поддерживала пациента.

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