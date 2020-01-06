Советую посмотреть и поймёте многое. Особенно про то, как в 1987 году Иран нашпиговал весь Персидский залив минами и даже американцы особо ничего сделать не могли. Более того, американский военный корабль подорвался там на мине. И это было во времена Рейгана.

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Текст этот не мой, но в принципе отражает то, что есть. Читает про Турцию

Коротко по развитию ситуации вокруг убийства Сулеймани вокруг Ирака.

1. Трамп пригрозил ужасными санкциями против Ирака, если Ирак продолжит изгонять американские войска с территории страны. Эти санкции против Ирака будут еще более жесткими, чем против Ирана.

2. Также Трамп потребовал заплатить за американские базы, которые размещены на территории страны, иначе он никуда не уйдет, потому что военные базы стоили много денег, а теперь все это предстоит бросить.

3. Кроме того, Трамп считает, что у США есть право уничтожать культурные объекты, если Иран нанесет удар по США. ИГИЛ тоже читает, что уничтожение культурных ценностей на войне это действенное оружие.

4. Госдеп заявил, что "народ Ирака на самом деле не хочет, чтобы американцы уходили". Чего хочет народ Ирака по привычке хотят определить из Вашингтона, но времена уже изменились. Голосование в парламенте Ирака Помпео назвал "временной победой Ирана".

Новини Право на убийство

5. Тем не менее, после всех угроз, Трамп заявил, что ввод войск на Ближний Восток был худшим решением в американской истории.

В целом, прекрасное самозаголение гегемона, если бы перед Ираном стояла цель показать, что США не несут для Ирака ничего хорошего, то он бы и лучше придумать не мог. Разумеется, санкции против Ирака еще сильнее качнут эту страну в направлении Тегерана, ослабив и без того хилые проамериканские силы. Политика Ирака станет с одной стороны еще более проиранской, с другой стороны - еще более националистической.

6. "Друг Реджеп" (Эрдоган), который уже направил регулярные турецкие войска на очередную войну в Ливию, заявил, что у Ирана есть права на ответный удар по США. Отличный союзник по НАТО, всегда подставит плечо. Или ятаган провернет.

7. "Катаиб Хезбалла" закрывает официальные офисы в Ираке и переходит на военное положение, фактически готовясь к партизанской войне на территории Ирака.

8. Делегация Саудовской Аравии вылетела в США, где от имени монархий Персидского залива просит США не допустить войны. Саудиты более прочих опасаются последствий, так как Иран очевидно способен нанести огромный ущерб саудовской экономике, которая и без этого в не лучшем состоянии.

9. На границах США ужесточился досмотр иранских граждан, некоторые были вынуждены ожидать разрешения на въезд в США по 10-12 часов.

10. Премьер-министр Ирака Махди в понедельник проведет официальную встречу с послом США в Ираке, где передаст официальное заявление о том, что американским войскам необходимо в установленные сроки покинуть Ирак.

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Ну и картинка - перекрыть этот небольшой пролив в 30+ км и в мире начнётся такой мегашухер с ростом цен на нефть, что тем у кого нет энергии - мало не покажется. А это вся Европа и Азия.

Одновременно в России, если такое случится, начнётся непередаваемый восторг и радость, так как немыслимая куча бабла и влияния, свалится на них просто с неба. Так как вместо арабов, теперь вся нефть будет покупаться в Москве. Можно с такими деньжищами и ситуацией и Европу заткнуть целиком - они будут бояться пикнуть. Можно до полного обморока кошмарить Украину с любыми жертвами - имея такие бабки, Путин может купить тысячи наёмников. Можно начать какую-то новую войнушку ещё где-то для поднятия патриотизма в стране. Одним словом - Путин просто в шоколаде при такой ситуации.

Америка/Канада -- так чтоб нас всё это задело сразу, нет скорее всего ничего не будет. Кроме как жизнь подорожает из за более дорогой энергии. А вот в дальнейшем - дорогая энергия это путь в экономический кризис. Который сам по себе деструктивен и собьёт цены на нефть за счёт меньшего потребления. Но это уже другая тема.

Короче, не буду дальше мучить - смотрите видео и читайте.

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