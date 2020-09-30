Ситуация в Украине и Азербайджане в чем-то очень похожа. Мы получили оккупацию своих земель силами, которыми управляет один и тот же центр – Москва. Не важно, чьими руками она это сделала, но мы точно знаем, что без участия Москвы не было бы ни оккупации Карабаха и собственно земель Азербайджана, ни оккупации Крыма и половины Донбасса. Без участия Москвы не прозвучало бы ни единого выстрела.

И вот сейчас мы наблюдаем, что после 30 лет вялотекущей войны, Азербайджан впервые и очень решительно перешел в контрнаступление. Можно ли говорить о том, что Азербайджан нарушил какие-то правила и действует неправильно? На наш взгляд, таких оснований нет в принципе. Факт оккупации Арменией земли Азербайджана давно и хорошо известен и мировое сообщество, в лице ООН, имело три десятка лет для того, чтобы вынудить Армению оставить захваченные земли и вернуться в свои границы.

Но как оказалось, этому мировому сообществу давно надоела эта тема и этим конфликтом никто не интересуется. То есть, никакие дипломатические или какие-то иные методы разрешения ситуации не сработали и не сработают вплоть до развала Московии. Но вот Азербайджан подготовил и перевооружил свою армию и поймал то окно времени, когда у него есть возможность изгнать оккупанта со своей земли.

И тут важно понимать, что все эти 30 лет война не прекращалась, просто она переходила в латентную фазу, время от времени давая вспышки боевых действий. И вот Азербайджан поймал свою игру и начал вышибать оккупанта со своей земли. То есть, в рамках так и не законченной войны, Азербайджан начал свою наступательную операцию и что очень важно – начал ее на своей собственной земле, поскольку никто не признал оккупированную часть Азербайджана, как и Украины, за оккупантом.

То есть, азербайджанцы действуют в давно известной военной парадигме, используя благоприятный момент для начала решительного контр-наступления. Причем, ни сейчас, ни раньше, мы ни разу не слышали хотя бы угроз со стороны Азербайджана о том, что он претендует на земли, находящиеся в международно признанных границах Армении. Напротив, сейчас азербайджанцы артикулируют то, что боевые действия они ведут на собственной территории.

То есть, с военной, дипломатической и правовой точки зрения Азербайджан действует правильно и имеет все основания поступать так, как он и поступает. Наверное, все эти описания выглядят банально и многие просто не могут понять, зачем все это нужно пояснять, поскольку как-то иначе эту ситуацию нельзя понимать. Но ничего подобного! Можно.

Мы уже не раз убеждались в том, что "критики" Путина, которые имеются в РФ, имеют какое-то странное свойство. Они что-то там ему высказывают, имитируя оппозицию, но когда вопрос касается каких-то посторонних вещей, прямо не связанных с их оппозиционностью, то тут оказывается, что их мышление не очень далеко уходит от Путинских позиций.

Достаточно вспомнить фразу ныне разрекламированного Навального, который в свое время говорил о том, что "Крым не бутерброд, чтобы его возвращать". Это – не единственное его выражение в таком стиле. И если внимательно присмотреться к "оппозиционерам", то на самом деле, они мазаны одним и тем же имперским миром, который лезет из них при первой же возможности.

Но есть и другого сорта "оппозиционеры" в РФ, которые, невзирая на их "критику" Путина, не лежат с дыркой в голове на мосту или в лифте своего дома, они спокойно путешествуют по РФ, еще и собирают "творческие вечера" как у себя на родине, так и в странах ближнего зарубежья, в частности в тех странах, часть которых оккупирует его страна.

И приезжая в такое место, подобный деятель превращается в имперского ментора, который начинает учить жизни местное население, которое угораздило с ним общаться. Причем, он учит жителей колоний тому, что они должны делать, а чего делать не должны, поскольку такие вещи в метрополии считаются предосудительными.

Чем решительнее они осуждают негодяя Путина, тем скорее становится понятным один из старых конторских принципов, которыми они пользуются. Просто нужно убедить публику, что он с вами – во одну сторону баррикад. То есть, он должен втереться в доверие. И как только он это почувствует, обязательно начнет рассказывать о том, что вы должны делать, а чего – ни в коем случае нельзя. Причем, это будет касаться фундаментальных вопросов, касающихся идентичности.

По этому поводу мы как-то заочно подебатировали с одним из таких деятелей – Виктором Шендеровичем. Старожилы наверняка читали этот большой текст, а кто пропустил это мимо, могут ознакомится с ним сейчас. В тексте имеются ссылки на дополнительные материалы и собственно, текст самого "борца" и "оппозиционера".

Собственно говоря, мы еще тогда ему дали собственную оценку, которая со временем подтвердилась многократно. И вот, спустя три года после этой баталии, совершенно случайно и с помощью наших коллег, на глаза попался текст этого деятеля, который подтвердил наши выводы. Желающие могут почитать его прямо на страничке деятеля, а мы приведем его скриншот, на всякий случай, вдруг потрет.

В отличие от многих других, этот деятель отнюдь не глуп и умеет играть тонко, а потому – представляет куда большую опасность, чем Навальные и прочие, подобные. Приведенный нами текст настолько самодостаточен, что именно его мы даже комментировать не станем.