Ескалація конфлікту в секторі Газа: у США назвали винних

Терористичне угрупування ХАМАС провокує конфлікти на кордоні з Ізраїлем в районі сектора Газа для дискримінації ізраїльтян і отримання фінансової допомоги від світової спільноти.

У коментарі для OBOZREVATEL офіцер США Гаррі Табах розкритикував міжнародні інститути в тому, що це вони допустили ескалацію конфлікту в секторі Газа. За його словами, даючи палестинцям величезну фінансову допомогу, міжнародне співтовариство саме підштовхнуло уряд Палестини не вкладати ці гроші в розвиток інфраструктури своєї держави і в людей, а жити на широку ногу, використовуючи свій народ для заробляння ще більшої допомоги.

"Цей народ, який вони вважають бидлом, кидають на кордон, таким чином заробляючи гроші від ЄС. І коли Трамп сказав, що перестане давати гроші, і ООН теж, то вони стали обурюватися: "Як це не дають грошей?". І починаються такі заворушення, щоб показати, які ізраїльтяни погані, як вони вбивають, обстрілюють їх бази, виставляють дітей, виставляють жінок, народ, і ось таким чином намагаються заробити собі грошей", - розповів Табах.

Американський військовий зазначає, що у палестинців є бажання позбутися від Ізраїлю, так як вони його не визнають, і створити свою державу.

"У глави ХАМАС, у її верхівки, звичайно такої мети немає, тому що вони розуміють, що вони своєю країною не зможуть управляти, тому що цей народ деградував, вони можуть бути тільки професійними біженцями і терористами. Це теж завдяки світовому співтовариству і ООН. Тому їх мета тільки отримувати дотації від ООН, ЄС, США, Росії, щоб їм надсилали гроші, на які вони можуть жити розкошуючи і нічого не даючи своєму народові крім того, щоб вони рили тунелі і здійснювали терористичні акти, а вони заробляють на цьому гроші", - заявив Табах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ескалація конфлікту в секторі Газа навряд чи призведе до активних бойових дій з Ізраїлем, однак початок війни можливо на іншому фронті.