ЄС завдав нового санкційного удару по Росії: подробиці

У понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції за поширення хімічної зброї, в тому числі введені після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Про це сказано в оприлюдненому рішенні Ради ЄС.

Йдеться про обмежувальні заходи щодо 9 фізичних осіб. Із них п'ятьох пов'язують із сирійським режимом. Ще четверо, за даними ЄС, причетні до отруєння Скрипалів. У санкційному списку також одна юридична особа – Центр наукових досліджень у Сирії.

ЄС продовжив санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок".

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