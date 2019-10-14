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14 жовтня • оновлено в 10:31
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ЄС завдав нового санкційного удару по Росії: подробиці

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У понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції за поширення хімічної зброї, в тому числі введені після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Про це сказано в оприлюдненому рішенні Ради ЄС.

Йдеться про обмежувальні заходи щодо 9 фізичних осіб. Із них п'ятьох пов'язують із сирійським режимом. Ще четверо, за даними ЄС, причетні до отруєння Скрипалів. У санкційному списку також одна юридична особа – Центр наукових досліджень у Сирії.

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ЄС продовжив санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

ЄС продовжив санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок".

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Теми
Санкції проти Росії Отруєння Скрипаля Отрута "Новачок"
Особа
Сергій Скрипаль
Теги
санкции Європейський Союз
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
поло Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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