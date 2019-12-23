ЄС жорстко засудив будівництво Кримського моста: у Путіна огризнулися

Європейський Союз назвав запуск Росією залізничного руху по Кримському мосту черговим порушенням територіальної цілісності і суверенітету України.

Відповідну заяву представника ЄС було оприлюднено в понеділок, 23 грудня, на сайті Європейської служби зовнішньої діяльності.

"РФ завершила будівництво залізничної частини Керченського моста і відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є ще одним порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України. Залізничне сполучення є ще одним кроком до силової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією, спрямованим на подальшу ізоляцію Криму від України, частиною якої є цей півострів", – ідеться в документі.

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В ЄС також звернули увагу на те, що міст став перепоною для проходу українських суден через Керченську протоку в порти Азовського моря, і закликали Росію діяти згідно з нормами міжнародного права.

"Європейський Союз підтверджує повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Європейський Союз не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Кримського півострова Росією", – підсумували в заяві.

ЄС засудив запуск поїздів по Кримському мосту РИА Новости

У Росії вже відповіли на зауваження ЄС. Зокрема, висловився нелегітимний депутат Держдуми РФ від Криму Руслан Бальбек.

"В ЄС використовують застарілі дані. Крим уже більше п'яти років як російська територія, а що будувати в наших територіальних водах і кого туди запускати – це внутрішня справа Російської Федерації. Так що міст побудований, по ньому налагоджена логістика, і жодні заяви ЄС або протести Києва цьому не завадять", – видав він.

"Ті ж, хто вважає, що можна юрбою увірватися в Керченську протоку, тому що їм так хочеться, – отримає однозначно негативну оцінку наших прикордонників. Прохід із Чорного в Азовське море і, навпаки, через Керченську протоку – безперешкодний, але всі повинні знати – дозвіл дає лише російська сторона", – огризнувся Бальбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рух потягів по Кримському мосту відкрив особисто президент РФ Володимир Путін, що розгнівало мережу.

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