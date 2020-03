ЄС закриває кордони: озвучене радикальне рішення

У Європейському Союзі ухвалили рішення закрити зовнішні кордони і Шенгенську зону щонайменше на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Таким чином лідери країн-членів Союзу погодилися на пропозицію Єврокомісії, про що повідомила у Twitter її президентка Урсула фон дер Ляєн.

"Під час саміту Європейської ради, що відбувався по відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", – написала вона.

У заяві на сайті Європейської ради уточнюється, що для "обмеження поширення вірусу у глобальному масштабі лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок до ЄС на період 30 днів".

Це означає, що в найближчі 30 днів у Євросоюз зможуть в'їжджати тільки європейські громадяни та члени їхніх сімей, громадяни Великобританії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії, а також особи з посвідкою на проживання ЄС.

Лідери ЄС також схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією з управління кордонами.

"Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати в свої країни", – зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Країни ЄС також наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім, хто потребує.

In today 's #EUCO videoconference on # COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.

More work ahead, the crisis requires it. pic.twitter.com/itgs2j0iWt