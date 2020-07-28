ЄС закриє кордони ще на два тижні: список безпечних країн

Євросоюз має намір щонайменше ще на два тижні продовжити обмеження для в'їзду туристів із більшості країн.

Заборона пов'язана через спалах коронавірусу (COVID-19), повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Зазначається, що в ЄС мають намір скоротити список із 13 країн, зокрема Канади, Китаю, Японії та Південної Кореї, жителі яких мають дозвіл на приїзд до країн Союзу. Також громадяни США не зможуть відвідати країни ЄС.

Нині до "білого" списку ЄС входять такі держави: Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай. За інформацією агентства, в середу, 29 липня, Алжир і Марокко можуть випасти з цього переліку.

Зазначимо, що раніше через спалах COVID-19 зі списку було вилучено Сербію і Чорногорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз не готовий відкрити кордони для України через високий показник COVID-19 у нашій країні.

Раніше Рада ЄС затвердила правила для мінімізації ризику зараження коронавірусом під час транскордонних подорожей.