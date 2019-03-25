ЄС закінчив підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit: що це значить

Європейський Союз завершив підготовку до виходу Великобританії з ЄС, який може відбутися 12 квітня, без угоди.

"Оскільки все більш імовірно, що Сполучене Королівство 12 квітня покине Європейський союз без угоди, Єврокомісія сьогодні завершила підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit", — йдеться в заяві Єврокомісії.

Також в ЄК додали, що громадяни і бізнес ЄС повинні бути готові до "жорсткого" Brexit, навіть якщо цей сценарій небажаний.

"У сценарії без угоди Великобританія стане третьою країною без будь-яких перехідних механізмів. З цього моменту всі первинні і вторинні закони ЄС перестануть застосовуватися до Великобританії. Перехідного періоду не буде, як це передбачено в угоді про вихід. Це, очевидно, призведе до значних порушень для громадян і бізнесу сторін", — повідомила ЄК.

Brexit буде відкладений до 22 травня, якщо британський парламент схвалить угоду з Брюсселем до кінця березня, або до 12 квітня, якщо ця угода схвалена не буде.

ЄС закінчив підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС в березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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