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ЄС закінчив підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit: що це значить

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Європейський Союз завершив підготовку до виходу Великобританії з ЄС, який може відбутися 12 квітня, без угоди.

"Оскільки все більш імовірно, що Сполучене Королівство 12 квітня покине Європейський союз без угоди, Єврокомісія сьогодні завершила підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit", — йдеться в заяві Єврокомісії.

Також в ЄК додали, що громадяни і бізнес ЄС повинні бути готові до "жорсткого" Brexit, навіть якщо цей сценарій небажаний.

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"У сценарії без угоди Великобританія стане третьою країною без будь-яких перехідних механізмів. З цього моменту всі первинні і вторинні закони ЄС перестануть застосовуватися до Великобританії. Перехідного періоду не буде, як це передбачено в угоді про вихід. Це, очевидно, призведе до значних порушень для громадян і бізнесу сторін", — повідомила ЄК.

Brexit буде відкладений до 22 травня, якщо британський парламент схвалить угоду з Брюсселем до кінця березня, або до 12 квітня, якщо ця угода схвалена не буде.

ЄС закінчив підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit

ЄС закінчив підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

  • 25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС в березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

  • На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

  • Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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