ЄС відмовився вводити санкції проти Лукашенка – Die Welt

Мирослав Семенюк Світ 09:28, 4.09.2020 Оновлено: 09:40, 4.09.2020

Європейський Союз не буде вводити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як пише Die Welt, за невнесення Лукашенка до списку санкцій ЄС виступила насамперед Німеччина, підтримана Францією і Італією.

За даними видання, це зроблено для того, щоб "зберегти відкритими канали для діалогу" з білоруським лідером.

Водночас багато держав ЄС, зокрема й Польща і країни Балтики, дотримувалися іншої позиції й наполягали на санкціях проти Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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