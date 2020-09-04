ЄС відмовився вводити санкції проти Лукашенка – Die Welt

Європейський Союз не буде вводити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як пише Die Welt, за невнесення Лукашенка до списку санкцій ЄС виступила насамперед Німеччина, підтримана Францією і Італією.

За даними видання, це зроблено для того, щоб "зберегти відкритими канали для діалогу" з білоруським лідером.

Водночас багато держав ЄС, зокрема й Польща і країни Балтики, дотримувалися іншої позиції й наполягали на санкціях проти Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL: