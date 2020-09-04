ЄС відмовився вводити санкції проти Лукашенка – Die Welt

Євросоюз не буде вводити санкції проти Лукашенка.
Європейський Союз не буде вводити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Як пише Die Welt, за невнесення Лукашенка до списку санкцій ЄС виступила насамперед Німеччина, підтримана Францією і Італією.
За даними видання, це зроблено для того, щоб "зберегти відкритими канали для діалогу" з білоруським лідером.
Водночас багато держав ЄС, зокрема й Польща і країни Балтики, дотримувалися іншої позиції й наполягали на санкціях проти Лукашенка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі.
Також ЄС допустив введення санкцій проти Білорусі через жорсткі розгони акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.
У відповідь Лукашенко пригрозив "поставити на місце" сусідні держави, які планували ввести санкції проти його країни.
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