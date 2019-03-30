|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

ЄС відмовився від переведення годинників на літній і зимовий час: що відомо

3.7тЧитати матеріал російською

Держави-члени Євросоюзу з 2021 року зможуть самі вирішувати, чи переводити стрілки годинника на зимовий і літній час.

Громадське голосування з цього питання отримало 84% голосів проти зміни часу, повідомляє La Repubblica.

Європейський парламент підтримує пропозицію скасувати перехід між літнім і зимовим часом, але закликає перенести дату вступу в силу нового режиму з 2019 року на 2021 рік.

Новини
Переведення годинника в Україні: як правильно переходити на літній час

Переведення годинника

Переведення годинника

Фокус.ua

"Коли закон ЄС змушує європейців двічі на рік переводити стрілки, ніхто не аплодує", – висловився голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер.

При цьому більшість противників переходу на літній час проживають в північних країнах, де протягом року тривалість світлового дня значно змінюється.

Новини
Переведення годинника на літній час: як впливає на здоров'я і що треба знати

Нинішня директива про літній час вимагає від країн-членів ЄС перейти на літній час в останню неділю березня і повернутися до стандартного часу в останню неділю жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL , перехід на літній час в Україні відбудеться в неділю, 31 березня, о 03.00.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Жан-Клод Юнкер
Тег
Євросоюз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки