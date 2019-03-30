ЄС відмовився від переведення годинників на літній і зимовий час: що відомо

Держави-члени Євросоюзу з 2021 року зможуть самі вирішувати, чи переводити стрілки годинника на зимовий і літній час.

Громадське голосування з цього питання отримало 84% голосів проти зміни часу, повідомляє La Repubblica.

Європейський парламент підтримує пропозицію скасувати перехід між літнім і зимовим часом, але закликає перенести дату вступу в силу нового режиму з 2019 року на 2021 рік.

Переведення годинника Фокус.ua

"Коли закон ЄС змушує європейців двічі на рік переводити стрілки, ніхто не аплодує", – висловився голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер.

При цьому більшість противників переходу на літній час проживають в північних країнах, де протягом року тривалість світлового дня значно змінюється.

Нинішня директива про літній час вимагає від країн-членів ЄС перейти на літній час в останню неділю березня і повернутися до стандартного часу в останню неділю жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL , перехід на літній час в Україні відбудеться в неділю, 31 березня, о 03.00.

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