ЄС та США звернулися до Росії через МН17: 298 жертв заслуговують на справедливість

ЄС та США закликали Росію повернутися до переговорів щодо розслідування катастрофи літака рейсу MH17 на Донбасі.

Як повідомляє "Укрінформ", відповідні заяви були виголошені під час засідання Постійної ради ОБСЄ 22 жовтня.

"ЄС закликає Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами та РФ щодо збитого літака рейсу MH17. Через понад шість років від цієї трагічної події 298 жертв та їхні найближчі родичі заслуговують на справедливість", – йдеться у заяві делегації Євросоюзу при ОБСЄ.

У свою чергу, очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор також закликав Росію повернутися до тристороннього переговірного формату.

"Дозвольте мені запропонувати швидкий і простий крок для Росії, щоб відновити добру волю та відродити дух Гельсінського заключного акту: продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами", – сказав він.

Гілмор погодився з Євросоюзом, а також Швейцарією, Канадою та іншими, хто виступав на засіданні, що жертви катастрофи та їх найближчі родичі "заслуговують на справедливість".

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